Россиянка умерла в муках после лечения в клинике при пятизвёздочном отеле в Египте

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В Египте скончалась туристка из России после того, как ей оказали медицинскую помощь в клинике при пятизвёздочном отеле Pyramisa в Египте. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 36-летняя жительница Салавата накануне отъезда в Россию почувствовала себя плохо. У нее поднялась температура до 40 градусов. Мать девушки просила вызвать скорую помощь, однако сотрудники отела отправили ее в приотельный медкабинет. Там больной сделали укол и дали жаропонижающее. После этого температура у россиянки упала до 33 градусов, но ей так и не вызвали скорую помощь.
К вечеру девушка уже была без сознания. На теле появились темные пятна и отнимались ноги. Тогда ее все-таки госпитализировали и сразу направили в реанимацию. Однако к утру она умерла. Предварительной причиной смерти врачи назвали остановку сердца.
Тело погибшей отправили в Россию. Судмедэксперты будут выяснять истинную причину гибели молодой женщины.
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К вечеру девушка уже была без сознания. На теле появились темные пятна и отнимались ноги. Тогда ее все-таки госпитализировали и сразу направили в реанимацию. Однако к утру она умерла. Предварительной причиной смерти врачи назвали остановку сердца.
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Элина Позднякова