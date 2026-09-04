Инвалида-колясочника растерзал медведь после инсульта в США в его же доме

04 сентября 2026, 23:20

People: В США медведь растерзал пенсионера-колясочника

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В американском штате Нью-Мексико дикий медведь проник в жилой дом и насмерть загрыз пожилого мужчину. Трагедия произошла днём 20 августа в посёлке Кристал, сообщает People.