Инвалида-колясочника растерзал медведь после инсульта в США в его же доме
В американском штате Нью-Мексико дикий медведь проник в жилой дом и насмерть загрыз пожилого мужчину. Трагедия произошла днём 20 августа в посёлке Кристал, сообщает People.
Жертвой нападения стал 67-летний Бенджамин Галона, который из-за перенесённого инсульта и недавней потери супруги передвигался с помощью инвалидной коляски или ходунков. В момент происшествия он находился дома один — его пасынок Кейси отлучился на почту.
Вернувшись, Кейси обнаружил приоткрытую дверь и, войдя внутрь, увидел медведя. Мужчина успел укрыться в своей комнате и вызвал полицию, а также связался с родственниками. Прибывшие на место сестра и племянница Галоны отпугнули хищника гудками автомобиля, однако внутри дома они нашли тело пенсионера без признаков жизни. Полученные от зверя травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Позднее сотрудники правоохранительных органов выследили и уничтожили напавшего медведя. Семья погибшего предполагает, что Галона по ошибке сам впустил хищника, приняв его за вернувшегося пасынка: услышав шум у двери, мужчина решил, что это Кейси, и открыл замок.
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