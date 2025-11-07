Полиция Таиланда подтвердила гибель россиянки на Пхукете

07 ноября 2025, 10:44

Дети погибшей на Пхукете россиянки вернутся на родину при содействии дипломатов

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Полиция Таиланда официально подтвердила информацию о смерти гражданки России на острове Пхукет. Женщина проживала там вместе со своими двумя несовершеннолетними детьми. Подробности сообщает ТАСС.