Полиция Таиланда подтвердила гибель россиянки на Пхукете
Полиция Таиланда официально подтвердила информацию о смерти гражданки России на острове Пхукет. Женщина проживала там вместе со своими двумя несовершеннолетними детьми. Подробности сообщает ТАСС.
Сотрудники экстренных служб обнаружили россиянку в бессознательном состоянии в одном из частных домов. Медики немедленно госпитализировали её, но врачи, несмотря на все усилия, констатировали смерть. Следственные органы сейчас выясняют обстоятельства и причины трагедии.
Генеральный консул России Егор Иванов сообщил, что российские дипломаты тесно взаимодействуют с местными властями. Консульство принимает все необходимые меры, чтобы организовать возвращение детей в Россию и оказать родственникам полную поддержку.
