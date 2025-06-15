Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, возник пожар

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Иран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. На территории возник пожар. Из-за атак уже погибло не менее трех человек, 20 людей пострадало, передает Telegram-канал SHOT.



Уточняется, что Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по Хайфе.

Эти действия стали ответом на атаки Израиля против энергетических объектов исламской республики, произошедшие в субботу. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Издание Clash Report в социальной сети X подтвердило, что на атакованном заводе в Хайфе возник сильный пожар.

«Иранский ракетный удар успешно поразил нефтеперерабатывающий завод в Хайфе в Израиле», — говорится в сообщении.
Ранее в ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога в связи с запуском иранских ракет. Военно-воздушные силы Израиля предпринимают меры по перехвату ракет, а население получило инструкции следовать указаниям командования тыла.
Мария Моисеева

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