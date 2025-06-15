Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, возник пожар

15 июня 2025, 00:40

Фото: iStock/grafoto

Иран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. На территории возник пожар. Из-за атак уже погибло не менее трех человек, 20 людей пострадало, передает Telegram-канал SHOT.





Уточняется, что Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по Хайфе.



Эти действия стали ответом на атаки Израиля против энергетических объектов исламской республики, произошедшие в субботу. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.



Издание Clash Report в социальной сети X подтвердило, что на атакованном заводе в Хайфе возник сильный пожар.





«Иранский ракетный удар успешно поразил нефтеперерабатывающий завод в Хайфе в Израиле», — говорится в сообщении.