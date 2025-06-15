Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, возник пожар
Иран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа. На территории возник пожар. Из-за атак уже погибло не менее трех человек, 20 людей пострадало, передает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по Хайфе.
Эти действия стали ответом на атаки Израиля против энергетических объектов исламской республики, произошедшие в субботу. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.
Издание Clash Report в социальной сети X подтвердило, что на атакованном заводе в Хайфе возник сильный пожар.
«Иранский ракетный удар успешно поразил нефтеперерабатывающий завод в Хайфе в Израиле», — говорится в сообщении.Ранее в ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога в связи с запуском иранских ракет. Военно-воздушные силы Израиля предпринимают меры по перехвату ракет, а население получило инструкции следовать указаниям командования тыла.