«Когда народ будет вести борьбу?»: Трамп обратился к жителям Ирана на фоне новой эскалации

02 сентября 2026, 06:18

Трамп задался вопросом о народном восстании в Иране

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объявил, что не нуждается в продолжении переговорного процесса с руководством Ирана о прекращении боевых действий. Свое мнение он изложил в социальной сети Truth Social.





Американский лидер таким образом отреагировал на сообщение телеканала ABC News, который утверждал обратное. По словам Трампа, ему совершенно всё равно, подпишут ли иранцы соглашение, которое не имеет для них ценности.



«Мне гораздо больше нравится наше текущее положение, при котором мы почти полностью контролируем Ормузский пролив, а их экономика полностью рушится. Они лишь оттягивают неизбежное. Когда иранский народ восстанет и будет вести борьбу?» — написал президент США.