В Петербурге пропала актриса Анна Дзыгало, знакомая по «Улицам разбитых фонарей»
В Санкт-Петербурге пропала актриса Анна Дзыгало, известная по съёмкам в сериале «Улицы разбитых фонарей» и работе в БДТ. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, последний год россиянка бродяжничала, и её внешность сильно изменилась.
Родственники рассказали, что Анне требуется психологическое лечение, однако она категорически отказывается принимать помощь близких. Каждый раз, когда родные пытались забрать её домой, женщина убегала. В феврале актриса сама написала в соцсетях, что вынуждена ночевать в кафе.
До этих перемен Дзыгало снималась в «Тайнах следствия» и «10 днях до конца войны», играла в БДТ и руководила собственным камерным театром. Она ставила спектакли как режиссёр. По словам актёров, после 25-го года театр внезапно перестал выдавать гонорары.
Сама владелица жаловалась им на отца: мужчина якобы выгонял её из квартиры и обвинял в алкоголизме. Последний раз Анну видели в конце августа — артистка была в тапочках и светло-розовой футболке. У актрисы есть две несовершеннолетние дочери и бывший супруг.
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