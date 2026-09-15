В Петербурге пропала актриса Анна Дзыгало, знакомая по «Улицам разбитых фонарей»

15 сентября 2026, 17:21

Анна Дзыгало (Фото: кадр из сериала «Дикарка-2»)

В Санкт-Петербурге пропала актриса Анна Дзыгало, известная по съёмкам в сериале «Улицы разбитых фонарей» и работе в БДТ. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, последний год россиянка бродяжничала, и её внешность сильно изменилась.