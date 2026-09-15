Две россиянки в Хайнане спасли на пляже рыбу, которая парализует человека заживо
Две россиянки спасли смертельно опасную рыбу фугу, которую выбросило на берег в Хайнане. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Антонина с подругой отдыхали на пляже в Санье и заметили на берегу рыбку. Девушки решили её спасти: одна сняла с себя накидку и стала подхватывать водного жителя, а подруга комментировала процесс.
Во время спасательной операции выяснилось, что это ядовитая фугу, и она начала раздуваться на глазах. Девушек это не остановило, хотя они немного испугались, что рыбка «рванёт». Иглобрюха успешно вернули в море.
Отмечается, что яд фугу вызывает паралич мышц: человек сохраняет сознание до самого конца, а смерть наступает от удушья — парализуются мышцы, отвечающие за дыхание. Антидота не существует. Из-за риска контакта с токсином трогать её не рекомендуется.
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