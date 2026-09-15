Две россиянки в Хайнане спасли на пляже рыбу, которая парализует человека заживо

15 сентября 2026, 17:59

Две россиянки спасли фугу на пляже в Санье и вернули её в море

Фото: Istock/Borirak

Две россиянки спасли смертельно опасную рыбу фугу, которую выбросило на берег в Хайнане. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.