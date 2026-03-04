Россиянин получил срок за поджог вышки сотовой связи
Суд в Хабаровске вынес приговор местному жителю по уголовному делу о диверсии и госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, в июне 2024 года мужчина прошел обучение диверсионной деятельности по заданию украинских спецслужб. После этого он поджег вышку сотовой связи, повредив ее оборудование. Кроме того, вместе с сообщником он готовил поджог на объекте транспортной инфраструктуры.
Суд назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Россиянин свою вину не признал.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали троих друзей-поджигателей за уничтожение релейных шкафов.
