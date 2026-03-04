Россиянин получил срок за поджог вышки сотовой связи

04 марта 2026, 09:21

Жителю Хабаровска дали 19 лет колонии за диверсию и госизмену

Фото: iStock/Rawf8

Суд в Хабаровске вынес приговор местному жителю по уголовному делу о диверсии и госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.