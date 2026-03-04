Вышедший из тюрьмы россиянин решил отомстить бывшей необычным способом, узнав о ее муже
В Прокопьевске задержали 39-летнего гражданина, который поджег дом своей бывшей возлюбленной. Инцидент произошел, когда мужчина, ранее судимый за преступления, попытался восстановить отношения с 42-летней женщиной. Об этом пишет «Лента.ру».
После выхода на свободу он решил навестить свою экс-партнершу, но выяснил, что она замужем. В гневе мужчина проник в ее дом, залил в печь горючую смесь и поджег. К счастью, в момент пожара женщины дома не оказалось.
Теперь ему предъявили обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ за умышленное повреждение имущества. Его арестовали, он ждет суда.
