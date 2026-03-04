Вышедший из тюрьмы россиянин решил отомстить бывшей необычным способом, узнав о ее муже

04 марта 2026, 09:18

В Кузбассе задержан мужчина, поджегший дом бывшей возлюбленной

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Прокопьевске задержали 39-летнего гражданина, который поджег дом своей бывшей возлюбленной. Инцидент произошел, когда мужчина, ранее судимый за преступления, попытался восстановить отношения с 42-летней женщиной. Об этом пишет «Лента.ру».