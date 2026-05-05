В Пакистане вскрылась жуткая история девушки
В пакистанском Равалпинди полиция раскрыла историю девушки, чью жизнь превратили в кошмар в одном из отелей. Ее держали взаперти, подвергали насилию и лишили новорожденного ребенка. Об этом пишет газета «Dawn».
Жительница провинции Вехари приехала в город ради заработка и поселилась в гостинице. По версии следствия, управляющий и его сообщница заперли гостью в номере и приводили к ней мужчин. Пострадавшая просила дать ей связаться с отцом, но злоумышленники каждый раз отвечали отказом. После серии изнасилований она забеременела.
Во время родов женщину отвезли в местную больницу. Когда малыш появился на свет, похитители забрали его. Позже управляющий снова надругался над жертвой и угрозами заставил ее молчать. Обратиться в полицию она решилась лишь после свадьбы. Муж поддержал супругу, и семья добилась ареста подозреваемых. Правоохранители нашли ребенка и вернули его матери.
