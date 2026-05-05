В Приморье раскрыли дерзкую схему со страховками
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале о задержании двух жителей Приморья по делу о серии фиктивных ДТП. По версии следствия, участники схемы инсценировали 18 аварий и получили около 6 миллионов рублей страховых выплат.
По данным МВД, с июля 2021 года по декабрь 2025 года подозреваемые приобретали подержанные иномарки и использовали их для постановочных столкновений. Предполагается, что они заранее выбирали автомобили, место и обстоятельства аварий, чтобы добиться максимальных компенсаций.
После оформления ДТП фигуранты обращались в страховые компании за выплатами. Общий ущерб, по предварительной оценке, составил около шести миллионов рублей. Во время обысков у подозреваемых изъяли деньги, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.5 УК РФ. Мужчину заключили под стражу, женщину отправили под домашний арест.
