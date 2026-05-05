В Приморье раскрыли дерзкую схему со страховками

05 мая 2026, 08:59

В Приморье задержали двух человек за организацию 18 подставных ДТП на 6 млн руб

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале о задержании двух жителей Приморья по делу о серии фиктивных ДТП. По версии следствия, участники схемы инсценировали 18 аварий и получили около 6 миллионов рублей страховых выплат.