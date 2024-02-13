Выпивший уксус из бутылки минералки мужчина скончался в больнице

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Во Владикавказе умер мужчина, который выпил уксус, налитый в бутылку минералки «Джермук», об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, ранее стало известно, что 65-летний мужчина выпил концентрированный уксус, который был налит в бутылку минеральной воды «Джермук».
С острым ожогом пищевода пенсионера госпитализировали в местную больницу, а уже оттуда его спецбортом перевезли в НИИ СП имени Склифосовского. Медики боролись за жизнь мужчины, однако, спасти его не смогли. Сегодня мужчина всё же скончался.
В Роспотребнадзоре заявили об изъятии всей партии воды «Джермук» с полок магазинов Владикавказа и других городов России для проверки на безопасность.
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С острым ожогом пищевода пенсионера госпитализировали в местную больницу, а уже оттуда его спецбортом перевезли в НИИ СП имени Склифосовского. Медики боролись за жизнь мужчины, однако, спасти его не смогли. Сегодня мужчина всё же скончался.
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Евгения Парфентьева