Иркутский школьник случайно застрелил друга, показывая ему карабин отца

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Под Иркутском 12-летний школьник случайно застрелил друга, показывая ему карабин отца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что трагедия произошла 12 февраля. Школьник пришёл в гости к своему другу, который решил похвастаться папиным ружьём. Ранее отец мальчика работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Чунскому району Иркутской области. Сын знал, где хранятся ключи от сейфа с оружием. Мальчики принялись рассматривать карабин Лось 7-1.
Однако в какой-то момент сын владельца оружия решил передёрнуть затвор, но не рассчитал сил и нажал на курок. В этот момент дуло было направлено на его друга. Пуля попала в шею, повредив сонную артерию.
Испугавшийся мальчик выбежал на улицу за помощью, однако прибывшим медикам осталось только констатировать смерть.
Также выяснилось, что в сейфе у отца мальчика также хранились ещё два карабина и ружьё.
В настоящее время следователи проводят проверку.
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Однако в какой-то момент сын владельца оружия решил передёрнуть затвор, но не рассчитал сил и нажал на курок. В этот момент дуло было направлено на его друга. Пуля попала в шею, повредив сонную артерию.
Испугавшийся мальчик выбежал на улицу за помощью, однако прибывшим медикам осталось только констатировать смерть.
Также выяснилось, что в сейфе у отца мальчика также хранились ещё два карабина и ружьё.
В настоящее время следователи проводят проверку.
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Анастасия Чинкова