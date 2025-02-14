Маленькая девочка замерзает в заглушённом авто в Москве, очевидцы пытаются спасти ребёнка

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Маленькую девочку бросили внутри холодного заглушённого автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что прохожие обратили внимание на ребёнка, запертого в салоне незаведённого Mercedes-Benz в районе Бескудниково. Девочка сначала куталась в куртку, пытаясь согреться, но уже более получаса как перестала шевелиться и не реагирует на стуки по стеклу.
В настоящее время у машины собрались очевидцы, которые пытаются спасти девочку, им уже удалось выйти на отца. Он заявил, что 8-летняя дочь просто спала, поэтому он решил не будить её, пока ходил по делам.
По его словам, он отошёл в соседнее здание и следил из окна за машиной с ребёнком. Он очень удивился, когда заметил скопление людей у его автомобиля и прибывшую скорую помощь.
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В настоящее время у машины собрались очевидцы, которые пытаются спасти девочку, им уже удалось выйти на отца. Он заявил, что 8-летняя дочь просто спала, поэтому он решил не будить её, пока ходил по делам.
По его словам, он отошёл в соседнее здание и следил из окна за машиной с ребёнком. Он очень удивился, когда заметил скопление людей у его автомобиля и прибывшую скорую помощь.
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Анастасия Чинкова