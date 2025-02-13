В Подмосковье мужчина с оружием напал на служительниц церкви и украл пожертвования прихожан

Фото: iStock/Paul Gorvett
Неизвестный вооружённый мужчина напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что злоумышленник ударил женщин по голове, после чего украл порядка трёх тысяч рублей из ящика для пожертвований. Затем он разбил защитное стекло на иконе и разорвал плакаты с изображениями храмов и святых.
Полицейским удалось оперативно вычислить преступника по горячим следам и задержать его. Им оказался 35-летний уроженец Свердловской области Олег Т.
Ранее он уже был судим по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью в уголовного праве России.
Читайте также:
Неизвестный открыл стрельбу на территории ЖК «Лефортово Парк» в Москве
«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
В Подмосковье мигрант из ревности зарезал жену около супермаркета
Полицейским удалось оперативно вычислить преступника по горячим следам и задержать его. Им оказался 35-летний уроженец Свердловской области Олег Т.
Ранее он уже был судим по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью в уголовного праве России.
Читайте также:
Неизвестный открыл стрельбу на территории ЖК «Лефортово Парк» в Москве
«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
В Подмосковье мигрант из ревности зарезал жену около супермаркета
Анастасия Чинкова