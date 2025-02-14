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В Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит изнасиловал 12-летнюю дочь прихожан

В Екатеринбурге задержали патологоанатома за изнасилование 12-летней девочки
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

В Екатеринбурге задержали 33-летнего заведующего патологоанатомическим отделением детской больницы за изнасилование 12-летней школьницы. Об этом сообщает портал Е1.
Отмечается, что несколько лет назад мужчина увлёкся кришнаизмом. Он стал духовным наставником в одном из местных сообществ. Там он познакомился с 12-летней девочкой – дочерью прихожан. Сначала мужчина переписывался с девочкой в мессенджер, а затем, втайне от родителей, вывез за город, где устроил ритуальное бракосочетание и изнасиловал.

В скором времени родители пострадавшей узнали о произошедшем и обратились в полицию. В ходе допроса девочка заявила, что занялась сексом с кришнаитом добровольно.



По данным портала, мужчина на хорошем счету в больнице. Ранее занимался научной и преподавательской деятельностью. Также у него есть официальная жена.

33-летнего мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Маленькая девочка замерзает в заглушённом авто в Москве, очевидцы пытаются спасти ребёнка
Очевидцы сообщили о маленькой девочке, замерзающей в заглушённом авто в Москве
14 февраля 2025, 12:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

Маленькую девочку бросили внутри холодного заглушённого автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что прохожие обратили внимание на ребёнка, запертого в салоне незаведённого Mercedes-Benz в районе Бескудниково. Девочка сначала куталась в куртку, пытаясь согреться, но уже более получаса как перестала шевелиться и не реагирует на стуки по стеклу.

В настоящее время у машины собрались очевидцы, которые пытаются спасти девочку, им уже удалось выйти на отца. Он заявил, что 8-летняя дочь просто спала, поэтому он решил не будить её, пока ходил по делам.

По его словам, он отошёл в соседнее здание и следил из окна за машиной с ребёнком. Он очень удивился, когда заметил скопление людей у его автомобиля и прибывшую скорую помощь.

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#автомобиль
#родители
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На северо-западе Москвы в районе Тушино горит строящийся ЖК «Скай Гарден» — видео
На северо-западе Москвы в районе Тушино горит строящийся ЖК «Скай Гарден»
14 февраля 2025, 10:13

Фото: istockphoto/abadonian

В Тушино на северо-западе столицы возник сильный пожар. Горит строящийся жилой комплекс «Скай Гарден» (Sky Garden).
Пожар возник в Строительном проезде, сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком». На видеокадрах, которыми администраторы канала снабдили пост, видны поднимающиеся клубы густого чёрного дыма. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Очевидцы сообщали о хлопках, напоминающих взрывы газовых баллонов. О пострадавших информации пока не поступало.

Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной службы сообщили, что горит 37-этажное здание, которое ещё не достроено. Предварительно, источник возгорания находится на третьем этаже дома, где виден открытый огонь. Это несколько облегчает задачу огнеборцев — не придётся карабкаться на верхние этажи. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания и проверяют, есть ли в здании люди. Подробная информация о причинах возникновения пожара будет уточняться по мере её поступления.




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В Москве возбудили дело против мужчины, который добавил ртуть в пищу знакомому
14 февраля 2025, 08:38

Фото: iStock/blinow61

Главное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в попытке отравления своего знакомого. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, инцидент произошел на почве ревности. Согласно информации следствия, подозреваемый добавил ртуть в пищу своего знакомого во время совместного употребления еды.

Ранее стало известно, что в Москве задержали подозреваемых, которые попытались продать двухнедельного младенца через интернет. Правоохранители узнали о незаконной сделке в интернете и сами написали продавцам.

До этого неизвестный вооружённый мужчина напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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В Москве пытались продать двухнедельного младенца через интернет
В Москве задержаны подозреваемые, пытавшиеся продать двухнедельного младенца
14 февраля 2025, 05:43

Фото: iStock/globalmoments

В Москве задержали подозреваемых, которые попытались продать двухнедельного младенца через интернет. Об этом сообщает Shot.
«Двухнедельного грудничка пытались продать на востоке Москвы. Полицейские уже задержали подозреваемых», — пишут в telegram-канале.

Правоохранители узнали о незаконной сделке в интернете и сами написали продавцам. В ночь на 14 февраля полицейские задержали преступников в момент того, как они продавали ребенка. Девочка родилась всего 14 дней назад. На данный момент ей ничего не угрожает и она находится под присмотром врачей.

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В Мексике фермеры обвинили «Чупакабру» в убийстве 12 овец и 12 коз
NTK: в Мексике фермеры обвинили «Чупакабру» в убийстве 12 овец и 12 коз
14 февраля 2025, 01:30

Фото: iStock/Alexlky

В Мексике неизвестный зверь растерзал 12 овец и 12 коз за неделю, при этом фермеры начали винить в произошедшем мифическое существо «Чупакабру». Об этом сообщает Need To Know.
Первыми жертвами стали 12 коз в муниципалитете Сарагоса штата Коауила. Убийство животных случилось 6 февраля. По словам их владельца, на телах коз были странные раны, которые бы не оставил обычный хищник.

Второй случай убийства случился 10 февраля недалеко от вышеуказанной фермы. Тогда владелец хозяйства Хосе Фрага Рамирес нашел 12 убитых своих овец. При этом оставшиеся в живых животные пребывали в шоке. Собаки, которые охраняли стадо, никак не отреагировали на расправу над овцам. Это насторожило Рамиреса, так как по его словам, в обычном случае его питомцы защитили бы убитых.

Согласно расследованию властей, виновниками оказались койоты или дикие собаки. При этом владельцы животных настаивают на том, что их скот был убит мифической «чупакаброй». Фермеры заявили, если власти не найдут виновника, то тогда владельцы хозяйств сами устроят на него охоту.

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