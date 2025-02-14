В Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит изнасиловал 12-летнюю дочь прихожан

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В Екатеринбурге задержали 33-летнего заведующего патологоанатомическим отделением детской больницы за изнасилование 12-летней школьницы. Об этом сообщает портал Е1.
Отмечается, что несколько лет назад мужчина увлёкся кришнаизмом. Он стал духовным наставником в одном из местных сообществ. Там он познакомился с 12-летней девочкой – дочерью прихожан. Сначала мужчина переписывался с девочкой в мессенджер, а затем, втайне от родителей, вывез за город, где устроил ритуальное бракосочетание и изнасиловал.
В скором времени родители пострадавшей узнали о произошедшем и обратились в полицию. В ходе допроса девочка заявила, что занялась сексом с кришнаитом добровольно.
По данным портала, мужчина на хорошем счету в больнице. Ранее занимался научной и преподавательской деятельностью. Также у него есть официальная жена.
33-летнего мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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В скором времени родители пострадавшей узнали о произошедшем и обратились в полицию. В ходе допроса девочка заявила, что занялась сексом с кришнаитом добровольно.
По данным портала, мужчина на хорошем счету в больнице. Ранее занимался научной и преподавательской деятельностью. Также у него есть официальная жена.
33-летнего мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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Анастасия Чинкова