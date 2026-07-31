Иркутянка разожгла костер на веранде и устроила смертельный пожар

31 июля 2026, 07:40

Иркутянка получила принудительные работы за пожар в доме, где погиб мужчина

Фото: iStock/Jeff Yount

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор местной жительнице, по вине которой при пожаре в частном доме погиб 62-летний мужчина. Женщина проведет девять месяцев на принудительных работах, а 10% ее заработка направят в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.