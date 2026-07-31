Иркутянка разожгла костер на веранде и устроила смертельный пожар
Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор местной жительнице, по вине которой при пожаре в частном доме погиб 62-летний мужчина. Женщина проведет девять месяцев на принудительных работах, а 10% ее заработка направят в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Пожар произошел ночью 3 марта 2026 года в доме на улице Радищева. Женщина распивала алкоголь на веранде вместе с двумя знакомыми. Почувствовав холод, она разожгла там костер. Пламя вскоре охватило пол, стены и кровлю. В помещении в это время находился спящий мужчина, он не смог выбраться и погиб. Сама виновница происшествия получила ожоги ног.
Огонь повредил веранду и часть крыши, а внутренние комнаты выгорели. Владелец жилья понес крупный материальный ущерб. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества. Приговор еще не вступил в силу.
Разводить костер следует только в разрешенных местах, вдали от жилых домов, хозяйственных построек, автомобилей, деревьев и сухой травы. Перед розжигом необходимо очистить площадку от горючих материалов, окопать ее или обложить камнями. Нельзя разводить огонь в помещении, на веранде, балконе, вблизи легковоспламеняющихся предметов, а также при сильном ветре и в период действия особого противопожарного режима.
Для розжига не стоит использовать бензин, растворители, спирт и другие горючие жидкости: они могут вспыхнуть мгновенно и привести к ожогам или неконтролируемому распространению огня. Костер нельзя оставлять без присмотра, особенно если рядом находятся дети или люди в состоянии алкогольного опьянения. Возле огня всегда должны быть вода, песок, лопата или огнетушитель.
Перед уходом костер нужно полностью потушить: залить водой, перемешать угли и повторно убедиться, что они не тлеют. Нельзя засыпать огонь только землей — под слоем грунта угли могут продолжать гореть. Если пламя выходит из-под контроля, следует немедленно вызвать пожарных по номеру 101 или единому номеру 112, предупредить окружающих и покинуть опасную зону.
Читайте также: