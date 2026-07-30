Ученого РАН избили в Екатеринбурге: подробности дела

30 июля 2026, 18:42

Задержанным по делу об избиении ученого РАН Зезина могут поменять статью

Фото: istockphoto/Andrey Mikhaylov

В Екатеринбурге могут переквалифицировать обвинение в отношении фигурантов дела об избиении ученого РАН Никиты Зезина. Задержанным Аркадию Вагнеру и Александру Реверуку грозит замена статьи с хулиганства на более тяжкую — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, сообщает Е1.ru.