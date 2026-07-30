Ученого РАН избили в Екатеринбурге: подробности дела
В Екатеринбурге могут переквалифицировать обвинение в отношении фигурантов дела об избиении ученого РАН Никиты Зезина. Задержанным Аркадию Вагнеру и Александру Реверуку грозит замена статьи с хулиганства на более тяжкую — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, сообщает Е1.ru.
Окончательное решение будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы. Если специалисты установят прямую причинно-следственную связь между полученными травмами и последовавшим летальным исходом, следствие переквалифицирует действия обвиняемых.
Трагический инцидент произошел 13 июля. Доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин, находившийся на выездном обследовании полей вместе с депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером, обнаружил группу подростков, катающихся на квадроциклах. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился лично доставить их до института на своем УАЗе. Однако на встречу прибыли четыре внедорожника с мужчинами, между которыми и ученым вспыхнул конфликт. В ходе ссоры Зезин получил удар по голове.
Пострадавший оперативно написал заявление в полицию и зафиксировал побои. Однако спустя девять дней после инцидента у него случился инфаркт, который стал причиной смерти. Никита Зезин занимал пост директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. В 2024 году его удостоили почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
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