В Подмосковье подросток без прав врезался в припаркованную фуру и погиб

30 июля 2026, 11:05

Под Люберцами подросток без прав и его пассажир врезались в грузовик и погибли

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковной деревне 14-летний подросток за рулём иномарки врезался в грузовик, который стоял на обочине. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.