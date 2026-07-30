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В Подмосковье подросток без прав врезался в припаркованную фуру и погиб

Под Люберцами подросток без прав и его пассажир врезались в грузовик и погибли
Фото: ГУ МВД России по Московской области

В подмосковной деревне 14-летний подросток за рулём иномарки врезался в грузовик, который стоял на обочине. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.



По информации ведомства, авария случилась у одного из домов в городском округе Люберцы. Юноша не имел водительских прав. Он управлял машиной Changan, не справился с управлением и наехал на припаркованную грузовую фуру Scania.

В результате столкновения 14-летний водитель и его 21-летний пассажир скончались на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

Ранее сообщалось о похожем инциденте в Амурской области. Девятилетний ребёнок сел за руль автомобиля и устроил ДТП.

Ольга Щелокова

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