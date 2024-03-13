«Ирония судьбы»: Жительница Петербурга обнаружила в своей квартире незнакомца в трусах

Фото: istock / Inna Dodor
В гордое Мурино Ленобласти девушка, забывшая закрыть дверь, застала под утро в квартире незнакомого молодого человека в трусах. Об этом сообщает портал 78.ru.
По данным издания, петербурженка испугалась и постаралась объяснить мужчине, что он ошибся ошибся жилищем. Но это не помогло, ведь нежданный гость был убежден, что находится у себя дома. Он также называл владелицу чужим женским именем.
Девушка смогла выгнать визитёра, однако тот продолжал настаивать на возвращении. Хозяйка квартиры области обратилась за помощью в полицию и пообещала быть в дальнейшем внимательной к закрыванию дверей.
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«Я была в каком-то полудрёме и просто слышу, как открывается входная дверь. Я, естественно, испугалась, побежала к двери, начала кричать, а мужчина заходит совершенно спокойно, как к себе домой, говорит: «Аня, ты что? Это же я!», — поделилась девушка.
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Алина Юрчак