Тысячи людей пострадали во время праздничных мероприятий в Иране

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Более 2000 человек получили ранения, 14 погибли во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране, сообщает иранское информационное агентство Mehr.
По данным агентства, в период с 20 февраля до 22:30 12 марта 2114 человек получили ранения, 14 человек погибли.
Из числа пострадавших 152 человека потеряли конечности, 700 получили травмы глаз и 681 – ожоги.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек погибли во время празднования Чахаршанбе-Сури из-за использования костров и фейерверков на улицах в предновогоднюю ночь.
Чахаршанбе-Сури отмечается в Иране каждый год в последнюю среду иранского календаря. Во время этого праздника иранцы традиционно зажигают костры и запускают фейерверки. В прошлом году во время этого праздника пострадало более 1500 человек.
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Из числа пострадавших 152 человека потеряли конечности, 700 получили травмы глаз и 681 – ожоги.
Чахаршанбе-Сури отмечается в Иране каждый год в последнюю среду иранского календаря. Во время этого праздника иранцы традиционно зажигают костры и запускают фейерверки. В прошлом году во время этого праздника пострадало более 1500 человек.
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Александр Климов