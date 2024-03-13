Мэр Оренбурга раскрыл число погибших при крушении Ил-76 летчиков

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Пять оренбургских летчиков погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.
По словам главы города, на борту самолета находились 16 человек. Пятеро из них были пилотами 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации.
Кроме того, на борту разбившегося самолета находился пилот из Тверской области, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
О происшествии стало известно 12 марта. Падение самолета на Северном аэродроме было зафиксировано местными жителями.
После этого появились кадры горящего самолета над Ивановской областью.
По данным Министерства обороны РФ, причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар в одном из двигателей во время взлета. В результате крушения погибли 16 человек.
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Кроме того, на борту разбившегося самолета находился пилот из Тверской области, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
«На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», – сообщили очевидцы.
После этого появились кадры горящего самолета над Ивановской областью.
По данным Министерства обороны РФ, причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар в одном из двигателей во время взлета. В результате крушения погибли 16 человек.
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Александр Климов