«Ищет мужчину на одну ночь»: шутка над учительницей обернулась судом

В Нижнем Тагиле учитель судится с ученицей, создавшей ее фейк на сайте знакомств
Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В Нижнем Тагиле учительница подала в суд на ученицу, создавшую ее фейковую страницу в приложении для знакомств. Подробности приводит портал Е1.



По его данным, все произошло весной этого года, когда 13-летняя школьница решила пошутить над педагогом. Девочка без ведома женщины создала ее профиль в сервисе для знакомств в мессенджере Telegram. В описании страницы говорилось, что ее обладатель ищет мужчину на одну ночь.

Учительница сразу обратилась в суд, когда узнала, что сделала ее ученица. Мать школьницы обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Тем временем родительница пытается обжаловать это решение.

«Распространение ложных обвинений в аморальном поведении опорочило честь и достоинство учителя как женщины, супруги, матери и педагога. На фоне стресса у учителя возникли проблемы со здоровьем», — добавила пресс-служба судов Свердловской области.
Возбуждать уголовное дело не стали, так как девочка не достигла возраста, с которого ее можно было бы привлечь к ответственности за клевету.
Лидия Пономарева

