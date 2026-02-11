Пассажиры рейса «Ереван – Москва» не могут вылететь в столицу уже более двух часов

11 февраля 2026, 06:51

Фото: iStock/undrey

Пассажиры рейса «Ереван – Москва» уже более двух часов ожидают вылета, жалуясь на отсутствие воды и питания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





По информации пассажиров рейса UT786, который должен был отправиться в столицу еще в 03:55, причина задержки объясняется «нелётной погодой». Однако, как отмечают ожидающие, другие рейсы, в том числе во Внуково и Екатеринбург, благополучно вылетели.





«Только наш рейс «из-за погоды» не улетает», — возмутился один из пассажиров.