Педофила, который изнасиловал младенца и собаку, приговорили к 14 годам тюрьмы
В Великобритании педофила, который изнасиловал младенца и совершил акт зоофилии, приговорили к 14 годам и 8 месяцам тюрьмы. Об этом пишет издание Daily Star (DS).
Свои преступления 35-летний Эдриан Уоринг из Сент-Хеленса совершил в мае 2025 года. Его жертвой стала девочка, которой не исполнилось и года.
Согласно материалу, извращенец снимал процесс изнасилования на видео. Старший детектив-инспектор Крис Саиди из полиции Мерсисайда назвал действия преступника невообразимой жестокостью, отмечая, что ребенок подвергся ужасным мучениям.
Мужчина признал вину по целому ряду обвинений, включая два эпизода изнасилования младенца и половой акт с живой собакой. После освобождения Уоринг восемь лет будет находиться под надзором полиции, его также внесут в реестр сексуальных преступников.
Читайте также: