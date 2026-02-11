Педофила, который изнасиловал младенца и собаку, приговорили к 14 годам тюрьмы

11 февраля 2026, 06:04

DS: Британский педофил получил 14 лет тюрьмы за изнасилование малышки и собаки

Фото: iStock/globalmoments

В Великобритании педофила, который изнасиловал младенца и совершил акт зоофилии, приговорили к 14 годам и 8 месяцам тюрьмы. Об этом пишет издание Daily Star (DS).