В Иркутске задержали четырех теневых банкиров, обналичивших свыше миллиарда рублей
В Иркутске полиция пресекла деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Согласно публикации, четыре теневых банкира, действуя с 2020 года, придумали схему, в которой задействовали более чем 20 подконтрольных фиктивных фирм. Они организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета этих организаций.
«Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. (...) Они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота», — отметили в МВД.
Общий финансовый поток превысил один миллиард рублей, а незаконная прибыль достигла примерно 194 миллионов рублей. Для задержания подозреваемых привлекались бойцы ОМОН Росгвардии. По факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело.
В ходе обысков у теневых банкиров изъяли около полутора миллиона рублей, свыше 100 тысяч долларов США, четыре машины, два мотоцикла, а также 18,5 тысяч евро, документы и электронные носители.
