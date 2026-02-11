В Иркутске задержали четырех теневых банкиров, обналичивших свыше миллиарда рублей

11 февраля 2026, 07:30

Фото: iStock/blinow61

В Иркутске полиция пресекла деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.





Согласно публикации, четыре теневых банкира, действуя с 2020 года, придумали схему, в которой задействовали более чем 20 подконтрольных фиктивных фирм. Они организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета этих организаций.





«Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. (...) Они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота», — отметили в МВД.