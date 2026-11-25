25 ноября 2026, 16:27

В Португалии мать и её возлюбленный бросили двух мальчиков в лесу и уехали

Фото: Istock/Kukurund

Прокуратура Португалии обвинила 41-летнюю мать-француженку и её 55-летнего спутника в оставлении двух детей в лесу. Подробности приводит издание Observador.