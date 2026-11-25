«Ищите сокровища»: Мать и отчим заклеили детям глаза скотчем и бросили их в лесу
Прокуратура Португалии обвинила 41-летнюю мать-француженку и её 55-летнего спутника в оставлении двух детей в лесу. Подробности приводит издание Observador.
19 мая пара решила избавиться от детей: взрослые отвезли четырёхлетнего и пятилетнего мальчиков в безлюдный лес, заклеили им глаза скотчем и предложили найти спрятанный предмет. Пока братья ничего не видели, мать и её спутник уехали.
Детям оставили одежду, два яблока, бутылку воды и две пачки печенья. Спустя несколько часов их крики услышал местный пекарь, отвёз детей в пекарню, накормил и вызвал правоохранителей. В больнице у мальчиков нашли ссадины и старые синяки.
Как выяснилось, ещё в путешествии возлюбленный матери жестоко обращался с младшим ребёнком, а женщина не вмешивалась. Пару задержали через два дня в кафе в 160 км от места происшествия. Их определили под стражу для ожидания суда.
Читайте также: