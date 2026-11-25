25 ноября 2026, 16:19

В Миллерово осудили мужчину за убийство пенсионерки и её дочери ради украшений

Фото: Istock/Moussa81

Ростовский областной суд вынес приговор одному из обвиняемых за двойное убийство с целью ограбления. Как сообщает kp.ru, инцидент произошёл 3 октября 2025 года в Миллерово.