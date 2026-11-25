Под Ростовом мать и дочь убили из-за украшений, оказавшихся обычной бижутерией
Ростовский областной суд вынес приговор одному из обвиняемых за двойное убийство с целью ограбления. Как сообщает kp.ru, инцидент произошёл 3 октября 2025 года в Миллерово.
Двое мужчин, 38 и 39 лет, решили, что у 71-летней пенсионерки и её 43-летней дочери хранятся дорогие украшения. Они выманили хозяйку дома на улицу, вооружились ножами и нанесли ей множественные ранения — она скончалась на месте.
Когда на крики вышла мать, один из злоумышленников ударил пенсионерку металлической трубой и причинил смертельные травмы. После убийства преступники сняли с погибших украшения, забрали из дома 5000 рублей и скрылись. Позже выяснилось, что похищенные изделия оказались обычной бижутерией.
Суд назначил окончательное наказание по совокупности приговоров — 20 лет 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Дело второго обвиняемого выделили в отдельное производство.
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