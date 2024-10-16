Ищут пешехода: появилась новая версия по убийству вернувшегося с СВО офицера в Подмосковье

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После убийства полковника ВС РФ в Подмосковье, полицейские начали разыскивать пешехода. Версия о том, что киллер прибыл в Меленки на автомобиле, была завёрнута.
Ранее в этот день сообщалось, что неизвестный в упор выстрелил в недавно вернувшегося домой бойца СВО. Он был заместителем командира одной из воинских частей. В момент публикации первой новости о произошедшем выдвигалась версия о том, что киллер вплотную подъехал к автомобилю военного и произвёл восемь выстрелов в упор, после чего скрылся с места происшествия. Водитель скончался на месте.
В первые часы после произошедшего правоохранительные органы ввели план «Перехват». Они останавливали все автомобили и досматривали их. В итоге все машины оказались «чистыми» и принадлежали жителям деревни, пишет Telegram-канал Mash.
Тогда появилась версия, что убивший бойца СВО мужчина пришёл в деревню пешком через лес. Теперь полицейские разыскивают пешехода.
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В первые часы после произошедшего правоохранительные органы ввели план «Перехват». Они останавливали все автомобили и досматривали их. В итоге все машины оказались «чистыми» и принадлежали жителям деревни, пишет Telegram-канал Mash.
Тогда появилась версия, что убивший бойца СВО мужчина пришёл в деревню пешком через лес. Теперь полицейские разыскивают пешехода.
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Анастасия Чинкова