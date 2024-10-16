Восемь выстрелов в упор: за что участника СВО расстреляли в Подмосковье, связь с Украиной, подробности

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В Подмосковье неизвестный расстрелял военного спецназовца в его же машине. Всего неделю назад 44-летний полковник вернулся из зоны СВО, а сегодня был убит восемью выстрелами. Подробности произошедшего – в материале «Радио 1».
Что известно о расстреле участника СВО в Подмосковье
Фото: СК РФ/сотрудники СК на месте обнаружения тела убитого участника СВО
Утром 16 октября в Солнечногорском районе возле деревни Маленки неизвестный открыл огонь по ехавшему по грунтовой дороге автомобилю. Восемь прицельных выстрелов, произведенных в водительскую дверь, оказались точными. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор частного дома.
Личность убитого
Фото: istock/zabelin
За рулем находился участник СВО Никита К., неделю назад вернувшийся домой из зоны боевых действий. Ранее мужчина занимал должность заместителя начальника управления воинской части. В момент нападения он только выехал от своего дома в военном городке. По предварительной информации, в офицера выстрелили не менее восьми раз.
Криминалисты нашли на месте преступления гильзы от 9-миллиметрового пистолета. В настоящее время в розыск объявлен серый «Мицубиси Аутлендер», на котором, по предварительным данным, уехал подозреваемый.
Мотивы убийства
Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Среди возможных мотивов убийства рассматривается деятельностью офицера на СВО. Правоохранительные органы, предполагают, что преступление могло быть спланировано и имеет заказной характер.
Украинский след
Следователи рассматривают еще одну неофициальную версию: убийство Николая К. могло быть замаскировано под дорожный конфликт. Существует предположение, что киллер на своем автомобиле прижал полковника и затем открыл огонь. Соседи по поселку утверждают, что ничего не слышали, что может указывать на использование пистолета с глушителем. Кроме того, существует предположение о том, что убийство может иметь связь с Украиной.
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Анастасия Хохлова