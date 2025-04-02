Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук пришла в сознание

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)
Украинская модель Мария Ковальчук, найденная на обочине дороги в Дубае с множественными переломами, пришла в сознание. Об этом пишет издание Daily Mail.
В настоящее время 20-летняя девушка не может говорить, но ей жизни уже ничего не угрожает.
Друг пострадавшей рассказал прессе, что Мария пришла в сознание. Она успешно перенесла операцию, теперь ей предстоит ещё два медицинских вмешательства.
В начале марта Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки. В последний раз она позвонила маме и сообщила, что будет вместе с двумя мужчинами, с которыми познакомилась недавно. Родственники опасались, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. Спустя неделю поисков её тело было обнаружено на обочине дороги с множественными переломами по всему телу, в том числе позвоночника.
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*запрещён в РФ
Друг пострадавшей рассказал прессе, что Мария пришла в сознание. Она успешно перенесла операцию, теперь ей предстоит ещё два медицинских вмешательства.
В начале марта Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки. В последний раз она позвонила маме и сообщила, что будет вместе с двумя мужчинами, с которыми познакомилась недавно. Родственники опасались, что девушка могла попасть в сексуальное рабство. Спустя неделю поисков её тело было обнаружено на обочине дороги с множественными переломами по всему телу, в том числе позвоночника.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова