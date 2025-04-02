Искалеченная в Дубае 20-летняя модель Мария Ковальчук пришла в сознание

Девятнадцатилетняя студента из Московской области решила избавиться от лишних килограммов с помощью таблеток для похудения. Девушка стала их принимать, и спустя несколько месяцев она пожаловалась на сильные боли в животе, тошноту и рвоту, пишет телеграм-канал SHOT.