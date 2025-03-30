«Была полненькой, а стала красоткой»: подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой в Дубай

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)
Подруга и бывшая одноклассница Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае с переломанными руками, ногами и позвоночником, рассказала подробности о жизни пострадавшей до вечеринки с шейхами.
Напомним, что 20-летняя украинская модель перестала выходить на связь 9 марта. В тот день она позвонила маме и сказала, что проводит время с двумя мужчинами в Дубае, после чего её телефон выключился. Спустя время девушку обнаружили на обочине дороги. У неё были множественные переломы рук, ног и позвоночника. В настоящее время она находится в местной больнице в тяжёлом состоянии и пока не может разговаривать.
Сейчас подруги пострадавшей находятся на связи с мамой Марии. Женщина приехала к дочери в больницу, но пока не может раскрывать всех подробностей, поскольку идёт следствие.
Искалеченная на вечеринке шейха украинка Мария Ковальчук пришла в себя
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*запрещён в РФ
«Я перевелась в лицей в 8-м классе, и Маша стала первым человеком, с которым я начала общаться. Она была очень отзывчивым и добрым человеком на протяжении всего обучения, до 10-го класса, пока не перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам. В классе с ней все хорошо общались, она стремилась всем помогать. Маша росла в семье среднего достатка», – отметила подруга пострадавшей в беседе с VOICE.Девушка отметила, что в школе Мария страдала от лишнего веса, но ей удалось добиться стройной фигуры. При этом она подчеркнула, что Ковальчук очень разносторонняя и творческая личность – она много путешествовала, а в школьные годы занималась вокалом, танцами и спортом.
Сейчас подруги пострадавшей находятся на связи с мамой Марии. Женщина приехала к дочери в больницу, но пока не может раскрывать всех подробностей, поскольку идёт следствие.
«Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у неё травмы. Мама Маши тоже ничего пока не может говорить, пока не покинет Дубай, так как там очень всё строго. Там сейчас пытаются замять дело и подстроить всё так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чём не виновата. Когда Маша сможет выйти на связь, вряд ли она будет давать какие-то интервью, потому что у неё очень плохое психологическое состояние. Ужасная травма. Мне её жаль не только как свою знакомую, но и как просто девушку. Мы каждый день общались в классе, смеялись, фоткались. У нас было положительное приятное общение», – отметила в заключение девушка.Читайте также:
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Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова