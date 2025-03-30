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«Была полненькой, а стала красоткой»: подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой в Дубай

Подруга искалеченной Марии Ковальчук рассказала о её преображении перед поездкой
Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Подруга и бывшая одноклассница Марии Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае с переломанными руками, ногами и позвоночником, рассказала подробности о жизни пострадавшей до вечеринки с шейхами.
Напомним, что 20-летняя украинская модель перестала выходить на связь 9 марта. В тот день она позвонила маме и сказала, что проводит время с двумя мужчинами в Дубае, после чего её телефон выключился. Спустя время девушку обнаружили на обочине дороги. У неё были множественные переломы рук, ног и позвоночника. В настоящее время она находится в местной больнице в тяжёлом состоянии и пока не может разговаривать.

«Я перевелась в лицей в 8-м классе, и Маша стала первым человеком, с которым я начала общаться. Она была очень отзывчивым и добрым человеком на протяжении всего обучения, до 10-го класса, пока не перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам. В классе с ней все хорошо общались, она стремилась всем помогать. Маша росла в семье среднего достатка», – отметила подруга пострадавшей в беседе с VOICE.
Девушка отметила, что в школе Мария страдала от лишнего веса, но ей удалось добиться стройной фигуры. При этом она подчеркнула, что Ковальчук очень разносторонняя и творческая личность – она много путешествовала, а в школьные годы занималась вокалом, танцами и спортом.

Сейчас подруги пострадавшей находятся на связи с мамой Марии. Женщина приехала к дочери в больницу, но пока не может раскрывать всех подробностей, поскольку идёт следствие.

«Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у неё травмы. Мама Маши тоже ничего пока не может говорить, пока не покинет Дубай, так как там очень всё строго. Там сейчас пытаются замять дело и подстроить всё так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чём не виновата. Когда Маша сможет выйти на связь, вряд ли она будет давать какие-то интервью, потому что у неё очень плохое психологическое состояние. Ужасная травма. Мне её жаль не только как свою знакомую, но и как просто девушку. Мы каждый день общались в классе, смеялись, фоткались. У нас было положительное приятное общение», – отметила в заключение девушка.
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«Я ухожу»: Леонид Якубович сделал заявление после позорного эфира
Леонид Якубович вспомнил, как хотел уйти с Первого канала после позорного эфира
30 марта 2025, 11:47

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)

Леонид Якубович уже на протяжении 34 лет является ведущим шоу «Поле чудес». Его знаменитые усы стали визитной карточкой передачи, которая выходит на Первом канале с 1995 года.
В день рождения телеканала Леонид Аркадьевич вспомнил, как орал не своим голосом на первых двух эфирах и как это чуть не закончилось полным фиаско для ведущего.

«Первые две съёмки “Поля чудес” я от внутреннего зажима орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело – труба, и сказал: хорошо, я ухожу. Мне никто не отговаривал, мол: “Перестань, как тебе не стыдно! Ну, что ты! Мы видим твой потенциал!” И другими умными словами не утешал. А просто сказали: “Хорошо, чёрт с тобой, приходи ещё раз, крайняя съёмка, и дальше решай сам”», – рассказал Якубович.
Ведущий был уверен, что дело всё равно не выгорит, но на съёмку пришёл и был сильно удивлён, когда его представили зрителям как восходящую звезду телеэфира.

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*запрещён в РФ
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Егор Шип сообщил, что практически ослеп
30 марта 2025, 11:32

Егор Шип (фото: Telegram @egorkaship_bs)

Блогер Егор Шип практически ослеп. Об этом он сообщил сегодня в своём Telegram-канале.
23-летний ютубер с трёхмиллионной аудиторией пожаловался на резкое падение зрения. В какой-то момент оно рухнуло до -13. Причём, состояние правого глаза хуже, чем левого. Теперь блогеру нельзя делать коррекцию, носить очки и линзы.

При этом Шип, вроде как, не унывает и даже сравнивает себя со Стиви Уандером. Американский певец обрёл популярность, несмотря на то, что был слепым от рождения.

Контентмейкер отметил, что сейчас ждёт операцию на глаза, но зрение больше не вернётся к норме.

Напомним, что карьеру видеоблогера Егор Шип начал в 2019 году, когда появился на канале Егора Декстера. В том же году он создал собственный YouTube-канале, на котором публиковал пранки, челленджи и бэкстейджи.

До этого Шип обучался в Академии популярной музыки Игоря Крутого.

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Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала о его состоянии
30 марта 2025, 11:27

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Известный рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев - прим. ред.) был госпитализирован в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии; появлялись даже слухи о его смерти. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая (Карина Мелинчук - ред.) сообщила: Паша жив, но лёгкие практически не работают.
В своём телеграм-канале экс-супруга, которая и раньше вытаскивала Техника из всевозможных передряг, лечила и возила по рехабам, обратилась к поклонникам, которые переживают за судьбу певца и рассказала о его нынешнем состоянии.

«У Паши полностью поражены лёгкие из-за инфекции, сердце работает только благодаря подключённому аппарату ЭКМО, мозг, к счастью, не повреждён», — рассказала Яна.

По её словам, завтра в госпиталь приедет врач, после беседы с которым станут, возможно, известны какие-то подробности и детали состояния певца и варианты его лечения. У Техника диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек. Пока медики говорят, что состояние остаётся стабильно тяжёлым.

«Главное — что не стало хуже. Хотя и лучше — тоже», — заключила экс-супруга Паши Техника.

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Дочь Евгения Петросяна вернулась в Россию из США и вынуждена ютиться у подруги
30 марта 2025, 11:19

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Дочь Евгения Петросяна от первого брака вернулась в Россию после длительного проживания в США. Правда теперь 56-летней Викторине приходится ютиться у подруги.
Отношения юмориста с дочерью испортились после его развода с Еленой Степаненко. В семейном конфликте Викторина встала на сторону бывшей супруги отца, а осенью прошлого года ситуация обострилась. Тогда Петросян подал заявление в суд с требованием выписать дочь из квартиры и аннулировать её право на пользование недвижимостью.

По словам адвоката Марии Бродской, которая защищает интересы Викторины, женщина действительно вернулась в Россию и сейчас вынуждена проживать у подруги, с которой работает.

Также адвокат отметила, что Викторина совершенно не согласна с исковыми требованиями, которые она считает незаконными. Женщина исправно оплачивает коммунальные услуги за квартиру, ставшую предметом спора. Также в однушке напротив Киевского вокзала остались её личные вещи, но забрать их она теперь не может.

При этом сторона Петросяна приводит другие сведения.

«Викторина вносила платежи по другим объектам, которые находятся в том же доме и принадлежат Степаненко. У семьи было в этом доме несколько квартир. Но та, в которой прописана Викторина, по итогу раздела осталась за Петросяном. Её единственный собственник с апреля 2022 года – Евгений Петросян. И только он вносил оплату за объект», – подчеркнул адвокат юмориста.
Викторина переехала в США ещё в 90-х годах после того, как вышла замуж за американского бизнесмена. В браке родились два сына – Андреас и Марк.

В Штатах супруги остановили компанию, названную в честь сыновей, Mark Andreas Collection, которая специализируется на производстве эксклюзивных стеклянных игрушек ручной работы. Также Викторина занималась продюсированием документальных фильмов и организовывала выставочные проекты.

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*запрещён в РФ
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Снималась обнаженной и чуть не вышла замуж за Александра Петрова: где сейчас Ирина Старшенбаум
30 марта 2025, 10:45

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)

30 марта Ирине Старшенбаум исполняется 33 года. Актриса снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесли картины «Лето», «Т-34» и «Надвое».
О личной жизни и карьере Ирины Старшенбаум — в материале «Радио 1».

Детство и юность Ирины Старшенбаум


Ирина Старшенбаум родилась 30 марта 1992 года в Москве. Ее отец Владимир Старшенбаум является старшим единокровным братом известной актрисы театра и кино Анны Старшенбаум.

После школы Ирина поступила в Московский госуниверситет печати им. Ивана Федорова на факультет коммуникаций. Параллельно она занималась на курсах театрального искусства в Московском университете психологии и педагогики.

Карьера Ирины Старшенбаум


Кинематографическая биография актрисы началась не сразу. После получения образования Старшенбаум работала ведущей развлекательных программ на российском телевидении, а также сотрудничала с театрами.

Дебют Ирины в кино произошел в мелодраме «Переезд». После чего артистка снялась в лентах «Крыша мира», «Ольга», «Притяжение», «Т-34», «Лед», «Лето». Артистка также играла в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России», «Медиатор» и «Джетлаг».

Ирина Старшенбаум (Фото: кадр из фильма «Лето»)

Примечательно, что в комедийном хите «Ольга» героиня Старшенбаум появилась в кадре обнажённой. Это испытание молодая актриса выдержала с честью.

За роль Натальи Науменко в картине «Лето» Ирина Старшенбаум награждена кинопремией «Золотой единорог» в категории «Лучшая актриса». В 2023 году получила премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в фильме «Здоровый человек».

Личная жизнь Ирины Старшенбаум


С 2017 по 2019 год Ирина Старшенбаум состояла в отношениях с актером Александром Петровым. По слухам, он ушел от Старшенбаум к новой возлюбленной, актрисе Стасе Милославской, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Стрельцов». Ирина утверждает, что их роман завершился без драмы и взаимных претензий друг к другу.

«Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. <...> Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным. Не в плохом смысле или в смысле, что Саша какой-то. Нет. Просто нужен баланс. С Сашей мы дружим. В прекрасных отношениях», — делилась актриса в одном из интервью.

В интервью Светлане Бондарчук в 2019 году Ирина Старшенбаум призналась, что влюблена, но не стала называть имя нового избранника. С тех пор артистка больше не говорила о своей личной жизни.

Ирина Старшенбаум сегодня


Сегодня Ирина Старшенбаум продолжает творческую карьеру. В недавнем интервью актриса рассказала, что не хочет «сниматься просто, чтобы сниматься», а читает и выбирает сценарии.

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)

Съемки в кино она совмещает с театром — Старшенбаум задействована в спектаклях «Острые предметы» и «Дядя Лёва». Актриса также занимается благотворительностью.

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