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Главная / Новости / Происшествия/ Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае

Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае

Фото: iStock/slava296

Фото: iStock/slava296

В Сети продолжают обсуждать тяжелую ситуацию 20-летней модели Марии Ковальчук, найденной в критическом состоянии на обочине дороги в Дубае. У девушки были сломаны руки, ноги и позвоночник. Она была срочно доставлена в реанимацию, где врачи провели несколько операций, но не смогли гарантировать полное восстановление. Об этом пишет «StarHit».
Подруга Марии поделилась последними новостями о её состоянии и рассказала о ходе расследования.

«Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у нее травмы», — отметила она.

По ее словам, мама Марии не может говорить о произошедшем, пока находится в Дубае, так как ситуация там крайне напряженная.

«Там сейчас пытаются замять дело и подстроить все так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чем не виновата», — подчеркнула подруга.

Она также добавила, что Мария может не раскрыть все подробности ужасных событий, когда сможет выйти на связь. Подруга вспомнила о том, как близки они были. Она выразила сожаление не только как о своей знакомой, но и как о девушке в целом. По её словам, они каждый день общались в классе, смеялись и фотографировались. У них было положительное и приятное общение.

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#дело
#мама
Во Владивостоке брачный аферист получил 8 лет колонии за обман 4-х женщин
25 марта 2025, 06:43

Фото: iStock/undefined undefined

Во Владивостоке суд приговорил брачного афериста к восьми годам колонии за обман четырех женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.
«Осужден житель региона за хищения автомобилей и золотых украшений у женщин, с которыми состоял в близких отношениях. С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде восьми лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших по уголовному делу, ущерб по которым составляет свыше 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении агентства.

Мужчина приговорен к сроку за мошенничество и кражу. Как оказалось, он с декабря 2021 по август 2022 года пользовался доверием женщин и продал их четыре автомобиля, а еще похитил золотые украшения.

К тому же мужчина смог незаконно завладеть автомобилями двух потерпевших. В 2023 году злоумышленника задержали правоохранители. Во время следствия мужчина вернул два автомобиля и смог частично возместить ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

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AP: на Западном берегу Иордана избили оскароносного режиссера Баллала
25 марта 2025, 06:23

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

На Западном берегу Иордана был избит палестинский режиссер Хамдан Баллал, ставший лауреатом премии «Оскар» в 2025 году. Об этом сообщает Associated Press.
«Израильские поселенцы избили одного из палестинских сорежиссеров оскароносного документального фильма «Нет другой земли» на оккупированном Западном берегу, прежде чем его задержали израильские военные», — говорится в сообщении.

После избиения режиссера задержала израильская армия. По словам адвоката Лии Циммель, Баллала поймали в деревне Сусия. Сейчас он находится на военной базе вместе с еще двумя палестинцами. Всем оказывается медицинская помощь. Режиссера и оставшихся задержанных подозревают в бросании камней в военных.

При этом свидетели оспаривают данное заявление. По словам сорежиссера «Нет другой земли» Басселя Адра, после вручения «Оскара» им каждый день приходиться сталкиваться с нападениями. Такое поведение он считает местью за снятый фильм.

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В Канаде учительница призналась в домогательствах к школьнику
25 марта 2025, 03:11

Фото: iStock/S_Chum

Канадская 37-летняя учительница Николь Маклауд призналась в домогательствах к школьнику. Об этом пишет CBC News.
О преступлении узнали в июне прошлого года. Как оказалось, Маклауд трогала школьника в непристойных местах, а также пыталась заставить ученика трогать ее саму. К тому же женщина подозревается в отправке интимных фотографий еще двоим несовершеннолетним.

В ноябре 2024 года Маклауд нарушила условие освобождения и пыталась связалась с пострадавшим. Приговор по данному делу будет вынесен в июле.

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Жительница Пермского края почти год избивала и унижала пенсионерку
25 марта 2025, 01:47

Фото: iStock/artolympic

Жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По версии следствия, женщина вынуждена была осуществлять постоянный уход за пожилой родственницей, которая по состоянию здоровья не может обходиться без посторонней помощи. С 01.02.2024 по 10.12.2024 на почве личных неприязненных отношений обвиняемая систематически наносила пенсионерке побои и совершала иные насильственные действия, причиняя ей физические и психические страдания», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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В Петербурге у пассажира метро в вагоне взорвалась подушка
24 марта 2025, 19:59

Фото: iStock/jentakespictures

В Санкт-Петербурге у пассажира метро взорвалась подушка, из-за чего по вагону разлетелись перья. Об этом пишет «Фонтанка» в Telegram-канале.
Инцидент произошел около 16:45 мск перед отправкой поезда со станции «Сенная площадь». После взрыва подушки из вагона выбежали четверо пассажиров.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу санкт-петербургского метрополитена, взрывного устройства в составе поезда не найдено. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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