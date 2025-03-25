Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае

Фото: iStock/slava296
В Сети продолжают обсуждать тяжелую ситуацию 20-летней модели Марии Ковальчук, найденной в критическом состоянии на обочине дороги в Дубае. У девушки были сломаны руки, ноги и позвоночник. Она была срочно доставлена в реанимацию, где врачи провели несколько операций, но не смогли гарантировать полное восстановление. Об этом пишет «StarHit».
Подруга Марии поделилась последними новостями о её состоянии и рассказала о ходе расследования.
По ее словам, мама Марии не может говорить о произошедшем, пока находится в Дубае, так как ситуация там крайне напряженная.
Она также добавила, что Мария может не раскрыть все подробности ужасных событий, когда сможет выйти на связь. Подруга вспомнила о том, как близки они были. Она выразила сожаление не только как о своей знакомой, но и как о девушке в целом. По её словам, они каждый день общались в классе, смеялись и фотографировались. У них было положительное и приятное общение.
Читайте также:
Во Владивостоке брачный аферист получил 8 лет колонии за обман 4-х женщин
AP: на Западном берегу Иордана избили оскароносного режиссера Баллала
Жительница Пермского края почти год избивала и унижала пенсионерку
«Сейчас Маша готовится к последующим операциям. Она в очень тяжелом состоянии, вы сами понимаете, какие у нее травмы», — отметила она.
По ее словам, мама Марии не может говорить о произошедшем, пока находится в Дубае, так как ситуация там крайне напряженная.
«Там сейчас пытаются замять дело и подстроить все так, что виновата Маша. Но она совсем ни в чем не виновата», — подчеркнула подруга.
Она также добавила, что Мария может не раскрыть все подробности ужасных событий, когда сможет выйти на связь. Подруга вспомнила о том, как близки они были. Она выразила сожаление не только как о своей знакомой, но и как о девушке в целом. По её словам, они каждый день общались в классе, смеялись и фотографировались. У них было положительное и приятное общение.
Читайте также:
Во Владивостоке брачный аферист получил 8 лет колонии за обман 4-х женщин
AP: на Западном берегу Иордана избили оскароносного режиссера Баллала
Жительница Пермского края почти год избивала и унижала пенсионерку
Дарья Осипова