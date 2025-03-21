Украинская модель Ковальчук, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)
Украинская модель Мария Ковальчук, найденная с многочисленными травмами на обочине дороги в Дубае, упала с большой высоты на стройке. Об этом пресс-служба местной полиции сообщила в беседе с РИА Новости.
В ведомстве объяснили, что девушка в одиночку зашла на закрытую стройплощадку, после чего упала с высоты.
Представители правоохранительных органов призвали общественность и СМИ не распространять недостоверные сведения о 20-летней Ковальчук, а также уважать частную жизнь модели и членов её семьи.
Напомним, что Ковальчук пропала 9 марта после вечеринки в Дубае. Там девушку якобы видели в компании двух мужчин, связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не вылетела в Таиланд, куда должна была отправиться 11 марта.
При этом родственники девушки предполагают, что она могла попасть в сексуальное рабство.
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Представители правоохранительных органов призвали общественность и СМИ не распространять недостоверные сведения о 20-летней Ковальчук, а также уважать частную жизнь модели и членов её семьи.
Напомним, что Ковальчук пропала 9 марта после вечеринки в Дубае. Там девушку якобы видели в компании двух мужчин, связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не вылетела в Таиланд, куда должна была отправиться 11 марта.
При этом родственники девушки предполагают, что она могла попасть в сексуальное рабство.
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Анастасия Чинкова