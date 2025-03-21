Родственники украинской модели Марии Ковальчук назвали фейками заявления полиции о её падении на стройке

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)
Родственники украинской модели Марии Ковальчук утверждают, что выводы дубайской полиции о том, что девушка якобы упала с высоты на стройке и получила переломы рук, ног и позвоночника являются фейками. Об этом мать пострадавшей сообщила в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Женщина отметила, что по резонансному делу её дочери по-прежнему ведётся следствие. В настоящее время 20-летняя Ковальчук продолжает находиться в больнице в Дубае. Её состояние всё ещё тяжёлое.
Родители девушки утверждают, что все сообщения местной полиции являются фейковыми.
Ранее в этот день РИА Новости сообщило со ссылкой на дубайских правоохранителей, что причиной серьёзных травм Ковальчук стало падение с высоты на строительной площадке, куда она якобы пробралась в одиночку.
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*запрещён в РФ
Родители девушки утверждают, что все сообщения местной полиции являются фейковыми.
Ранее в этот день РИА Новости сообщило со ссылкой на дубайских правоохранителей, что причиной серьёзных травм Ковальчук стало падение с высоты на строительной площадке, куда она якобы пробралась в одиночку.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова