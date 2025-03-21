Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Родственники украинской модели Марии Ковальчук назвали фейками заявления полиции о её падении на стройке

Родственники украинской модели Марии Ковальчук назвали фейками заявления полиции о её падении на стройке

SHOT: родственники модели Ковальчук назвали фейками выводы дубайской полиции
Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)

Родственники украинской модели Марии Ковальчук утверждают, что выводы дубайской полиции о том, что девушка якобы упала с высоты на стройке и получила переломы рук, ног и позвоночника являются фейками. Об этом мать пострадавшей сообщила в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Женщина отметила, что по резонансному делу её дочери по-прежнему ведётся следствие. В настоящее время 20-летняя Ковальчук продолжает находиться в больнице в Дубае. Её состояние всё ещё тяжёлое.

Родители девушки утверждают, что все сообщения местной полиции являются фейковыми.

Ранее в этот день РИА Новости сообщило со ссылкой на дубайских правоохранителей, что причиной серьёзных травм Ковальчук стало падение с высоты на строительной площадке, куда она якобы пробралась в одиночку.

Читайте также:

Украинская модель Ковальчук, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке

Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли в реанимации в больнице Дубая

«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье

*запрещён в РФ
#падение
#женщина
#родители
#следствие
#фейки
#девушка
#оаэ
Вандалы разгромили могилу первой жены Андрея Миронова на Троекуровском кладбище
Неизвестные разгромили могилу Екатерины Градовой на Троекуровском кладбище
21 марта 2025, 20:05

Екатерина Градова (фото: РИА Новости)

Неизвестные устроили погром на могиле звезды фильма «Семнадцать мгновений весны», первой жены актёра Андрея Миронова, Екатерины Градовой, на Троекуровском кладбище.
Отмечается, что на могиле творится хаос: одна ваза с цветами повалена, надгробная плита потрескалась, около ограды разбросаны другие горшки с цветами.

Как отметил корреспондент NEWS.ru, фотография Градовой выцвела, а памятника на её могиле до сих пор нет. Артистки не стало 22 февраля 2021 года. Обычно родные покойных устанавливают монумент через год, но этого так и не было сделано даже через четыре года.

У Градовой, скончавшейся в возрасте 74 лет от инсульта, осталась дочь – известная актриса Мария Миронова, вдовец – физик Игорь Тимофеев, а также приёмный сын Алексей.

Ранее в этот день на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста России Бедроса Киркорова. По соседству с его могилой похоронены актёры Валентин Гафт, Сергей Юрский, Ирина Мирошниченко и Борис Клюев, а также модельер Валентин Юдашкин.

Читайте также:

Тайный отец дочери и брак с Мироновым: почему актриса Лариса Голубкина встречает 85 лет в пансионате для пенсионеров

Сменил фамилию, изменял жёнам, отдал себя профессии: жизнь и творческий путь актёра Андрея Миронова

На надгробной табличке Бедроса Киркорова обнаружили ошибку
#кладбище
#фотография
#актриса
#вандализм
#цветы
#памятник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силовики обнаружили нарколабораторию в квартире сына Светланы Лады-Русь*
Сын общественницы Светланы Лады-Русь* производил мефедрон в квартире в Самаре
21 марта 2025, 19:31

Фото: iStock/Darwin Brandis

В квартире сына Светланы Лады-Русь* обнаружили лабораторию по производству мефедрона и более 10 кг запрещённых веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что силовики нагрянули в квартиру Ильи Пеунова в Самаре в феврале. Правоохранители имели наводку – ранее парня уже брали с веществами и даже обязали встать на учёт в наркодиспансер.

В результате, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или обработке наркотических веществ. Причём привлекут Пеунова по самой «тяжёлой» части статьи, которая подразумевает пожизненное заключение. В настоящее время он находится в СИЗО.

Илья родился в семье Светланы Лады-Русь (Пеуновой)*, которая сначала была учительницей в школе, а затем увлеклась психологией и геополитикой. Женщина неоднократно делала заявления, после которых общественность начинала сомневаться в её адекватности. В частности, она заявляла, что является последней надеждой человечества в борьбе с рептилоидами с планеты Нибиру. После этого вокруг Пеуновой* начал формироваться культ, однако его развитию помешали многочисленные уголовные дела.

Ладу-Русь* обвинили в мошенничестве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также создании некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан.

Светлана Пеунова* также участвовала в президентских выборах в России в 2012 году.

В настоящее время Пеунова* находится в международном розыске и заочно арестована.

Читайте также:

Звезда фильма «Аджика» Дмитрий Трусов задержан в Москве с наркотиками

Уборщик помочился в общий кулер и заразил сотрудниц офиса венерическими заболеваниями

Поэтессу Елену Осминкину сбила машина на пешеходном переходе в Москве

*признана Минюстом РФ иноагентом
#уголовное женщина
#сизо
#наркотики
#полиция
#самарская область
#лаборатория
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинская модель Ковальчук, найденная в Дубае, упала с большой высоты на стройке
21 марта 2025, 18:51

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @mari_ko.90)

Украинская модель Мария Ковальчук, найденная с многочисленными травмами на обочине дороги в Дубае, упала с большой высоты на стройке. Об этом пресс-служба местной полиции сообщила в беседе с РИА Новости.
В ведомстве объяснили, что девушка в одиночку зашла на закрытую стройплощадку, после чего упала с высоты.

Представители правоохранительных органов призвали общественность и СМИ не распространять недостоверные сведения о 20-летней Ковальчук, а также уважать частную жизнь модели и членов её семьи.

Напомним, что Ковальчук пропала 9 марта после вечеринки в Дубае. Там девушку якобы видели в компании двух мужчин, связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не вылетела в Таиланд, куда должна была отправиться 11 марта.

При этом родственники девушки предполагают, что она могла попасть в сексуальное рабство.

Читайте также:

«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье

Пропавшую украинскую модель Ковальчук нашли в реанимации в больнице Дубая

Поэтессу Елену Осминкину сбила машина на пешеходном переходе в Москве

*запрещён в РФ
#жизнь
#сми
#семьи
#таиланд
#девушка
#стройки
#оаэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поэтессу Елену Осминкину сбила машина на пешеходном переходе в Москве
21 марта 2025, 18:33

Елена Осминкина (фото: ВКонтакте @elena.osminkina)

На пешеходном переходе в Москве сбили поэтессу Елену Осминкину, которая переходила дорогу с мужем. Литератора госпитализировали с переломом руки и сотрясением мозга.
Заслуженный деятель искусств Республики Крым направлялась вместе с супругом в магазин. Во время перехода нерегулируемого пешеходного перехода её сбил автомобиль. Водитель утверждает, что не заметил пенсионерку и не успел оперативно затормозить.

«Осминкиной оказали необходимую помощь, ее состояние доктора оценивают как стабильное. Уже сегодня женщину должны перевести из реанимации в общую палату. Водителя, нарушившего ПДД, привлекут к ответственности», – пишет «МК».
Осминкина приехала в Москву из Крыма по работе. Два дня назад она выступила в библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина. В ближайшие дни она должна была принять участие в спектаклях, концертах и литературных вечерах, однако ДТП нарушило все её планы.

Елена Осминкина является автором семи поэтических сборников, постоянным публицистом и литературным критиком. В 2017 году была составлена библиография поэтессы, которая насчитывает свыше четырёхсот публикаций.

Читайте также:

Глыба льда упала на голову восьмилетней девочке в Барнауле

В Петербурге арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства соседки

Доставка на высоте: столичные росгвардейцы помогли курьеру, оказавшемуся в нестандартной ситуации
#дтп
#магазин
#помощь
#автомобиль
#водитель
#крым
#москва
#пешеходный переход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уборщик помочился в общий кулер и заразил сотрудниц офиса венерическими заболеваниями
В США уборщик мочился в кулер, заразив сотрудниц венерическими заболеваниями
21 марта 2025, 18:18

Фото: iStock/AnnaStills

В Техасе уборщик заразил сотрудниц офиса венерическим заболеванием, регулярно мочившись в офисный кулер и бутылки с водой. Об этом пишет The New York Post.
Инцидент произошёл ещё в 2022 году, однако суд огласил приговор 52-летнему уборщику Лусио Катарино Диасу только сейчас.

Одна из сотрудниц техасской компании заметила, что вода в её бутылке была кислой на вкус и желтоватого оттенка. Тогда женщина установила видеонаблюдение около своего стола. В результате выяснилось, что уборщик брал её бутылку и помещал туда половой орган. Также обнаружилось, что он мочился в бутылки других сотрудниц и в общий кулер.

После этого работницы компании отправились сдавать анализы, результаты которых оказались ужасными. Некоторые женщины заразились герпесом и гепатитом. В общей сложности от действий неадекватного уборщика пострадали как минимум 13 женщин.

Суд в США приговорил мужчину к лишению свободы на шесть лет.

Читайте также:

Женщина утопила собаку в туалете аэропорта, когда животное не пустили на рейс

«Думала, сейчас я там отдохну»: Олесю Малибу изнасиловали, избили и вывезли в лес в Подмосковье

В Великобритании заключённый притворился больным и сбежал от надзирателей
#вода
#суд
#приговор
#видеонаблюдение
#сша
#женщины
#компании
#инцидент
#анализы
Следите за нашими новостями
в удобном формате