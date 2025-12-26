Искавшую вымышленную крысу соседку-дебоширку задержали девушки в Петербурге

26 декабря 2025, 21:02

Фото: istockphoto/Chanawat Phadwichit

Две жительницы многоэтажки в Санкт-Петербурге задержали соседку, которая, по их словам, искала «крысу», чье существование оказалось вымышленным. Об этом сообщает РЕН ТВ.