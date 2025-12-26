Искавшую вымышленную крысу соседку-дебоширку задержали девушки в Петербурге
Две жительницы многоэтажки в Санкт-Петербурге задержали соседку, которая, по их словам, искала «крысу», чье существование оказалось вымышленным. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как утверждают жильцы, это не первый случай. Женщина регулярно устраивает скандалы, приводит в квартиру маргинальных знакомых и мешает соседям. По словам очевидцев, она ломилась в двери, где спали дети, и угрожала расправой.
В этот раз ей никто не открыл, и она ушла, однако вскоре вернулась — уже с сигаретой. Сначала к ней вышла одна из соседок, чтобы прогнать, затем к разговору присоединилась мать ребенка, который не мог уснуть из‑за шума.
В итоге девушки удержали дебоширку и вызвали полицию. Позже приехала скорая помощь и увезла женщину, но жильцы опасаются, что после возвращения она продолжит нарушать порядок.
