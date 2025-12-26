Россиянин забил соседа до смерти куском арматуры и сбросил тело в овраг
Жителя Владикавказа взяли под стражу за убийство соседа арматурой
Жителя Владикавказа подозревают в убийстве соседа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло вечером 21 декабря, когда мужчины распивали спиртное в одном из домов. В какой-то момент между ними возник конфликт, и словесная перепалка переросла в драку. Владикавказец забил знакомого до смерти куском арматуры.
Вскоре его задержали, возбудив уголовное дело. Как признался сам подозреваемый, чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело убитого на тачке и сбросил его в овраг на окраине города. Фигуранта уже взяли под стражу.
