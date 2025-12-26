Достижения.рф

Россиянин забил соседа до смерти куском арматуры и сбросил тело в овраг

Жителя Владикавказа взяли под стражу за убийство соседа арматурой
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Жителя Владикавказа подозревают в убийстве соседа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.



По версии следствия, все произошло вечером 21 декабря, когда мужчины распивали спиртное в одном из домов. В какой-то момент между ними возник конфликт, и словесная перепалка переросла в драку. Владикавказец забил знакомого до смерти куском арматуры.

Вскоре его задержали, возбудив уголовное дело. Как признался сам подозреваемый, чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело убитого на тачке и сбросил его в овраг на окраине города. Фигуранта уже взяли под стражу.

Лидия Пономарева

