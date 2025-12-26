В частном пансионате на Урале произошел пожар: есть погибшие
РЕН ТВ: При пожаре в частном пансионате в Свердловской области погибли двое
Два человека погибли при пожаре в частном пансионате в Свердловской области. Об этом 26 декабря сообщил источник РЕН ТВ.
Возгорание произошло вечером в Североуральском районе. Четверых пострадавших людей доставили в больницу.
