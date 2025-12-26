В частном пансионате на Урале произошел пожар: есть погибшие

26 декабря 2025, 20:19

РЕН ТВ: При пожаре в частном пансионате в Свердловской области погибли двое

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Два человека погибли при пожаре в частном пансионате в Свердловской области. Об этом 26 декабря сообщил источник РЕН ТВ.