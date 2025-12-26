Достижения.рф

В частном пансионате на Урале произошел пожар: есть погибшие

РЕН ТВ: При пожаре в частном пансионате в Свердловской области погибли двое
Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Два человека погибли при пожаре в частном пансионате в Свердловской области. Об этом 26 декабря сообщил источник РЕН ТВ.



Возгорание произошло вечером в Североуральском районе. Четверых пострадавших людей доставили в больницу.

Ранее в тот же день сообщалось о пожаре в академии МВД в Москве. Уточнялось, что пламя быстро потушили. Информации о пострадавших не было. Причиной произошедшего стал удлинитель. Подробности в нашем материале.

Накануне стало известно, что пожар вспыхнул в крупном бизнес-центре на юге Москвы.

Никита Кротов

