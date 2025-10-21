Достижения.рф

Испанская туристка провалилась внутрь 4000-летней египетской пирамиды

Испанская туристка провалилась внутрь 4000-летней пирамиды в Египте. Об этом сообщает издание Gulf News.



Инцидент произошел 18 октября. Во время экскурсии по Ломаной пирамиде фараона Снофру туристка поскользнулась на деревянном пандусе в узком проходе и упала на глубину 80 метров. По предварительным данным, у нее перелом стопы.

Спасательные службы незамедлительно прибыли на место происшествия. Они столкнулись с трудностями: духота и плохая видимость затрудняли поиски и эвакуацию. Благодаря крикам женщины спасатели смогли найти ее и начать операцию. Работа заняла несколько часов. Туристке оказали первую помощь прямо на месте.

