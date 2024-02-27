Испанские власти с первого дня знали о присутствии в стране лётчика Кузьминова

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Власти Мадрида знали о присутствии в Испании лётчика-предателя Максима Кузьминова с того момента, как он приехал в страну. Его гибель отчасти обусловлена серией ошибок со стороны испанского правительства.
Об этом пишет издание El Mundo со ссылкой на информацию, полученную от неназванного чиновника. На прошлой неделе министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти не знали о том, что лётчик-перебежчик Кузьминов находился в стране. Однако газета опровергает слова главы Минобороны.
По словам источника издания, «Кузьминов наделал много шума с денежными средствами, которые были в его распоряжении», поэтому был таким заметным. Напомним, власти Королевства с Пиренеев до сих пор официально не подтвердили, что погибшим в провинции Аликанте был именно Кузьминов.
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«Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота, который в 2023 году угнал вертолёт из России на Украину», — цитируют авторы публикации госслужащего.
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Александр Бойцов