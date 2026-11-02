Испанский футболист потерял сознание во время матча и пережил остановку сердца
Испанский футболист потерял сознание во время матча и пережил остановку сердца. Об этом сообщает Reuters.
Во время игры между командами второго дивизиона голкипер «Андорры» Хесус Овоно выбежал из ворот, чтобы пробить длинный мяч, и ударил коленом в грудь нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. От удара футболист потерял сознание и упал на газон.
Игроки обеих команд сразу позвали медиков, а вратарь «Андорры» получил красную карточку. Врачи больше пяти минут оказывали помощь Хесусу де Мигелю прямо на поле, после чего его увезли в больницу на скорой. По дороге в больницу у спортсмена произошла остановка сердца. Специалистам удалось его запустить. Сейчас игрок находится в реанимации без сознания.
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