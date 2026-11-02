Достижения.рф

В Ливане на складе фейерверков произошёл мощный взрыв, огонь перекинулся на дома

Фото: Istock/Debbie Colombo

В Ливане на складе фейерверков произошёл мощный взрыв. Об этом сообщает Al Mada.



Детонация произошла в районе Джура-эль-Балут. Огромное облако дыма молниеносно накрыло район. Взрыв спровоцировал сильный пожар, и огонь перекинулся на балконы соседних жилых квартир.

Установлено, что взрывной процесс возник на складе, где хранилась пиротехника. Спасатели гражданской обороны оперативно прибыли на место происшествия и борются с пожаром. Информация о пострадавших и масштабах разрушений устанавливается.

До этого сообщалось об инциденте в испанской провинции Гранада. Там на территории завода боеприпасов прогремел мощный взрыв.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0