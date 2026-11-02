В Ливане на складе фейерверков произошёл мощный взрыв, огонь перекинулся на дома
В Ливане на складе фейерверков произошёл мощный взрыв. Об этом сообщает Al Mada.
Детонация произошла в районе Джура-эль-Балут. Огромное облако дыма молниеносно накрыло район. Взрыв спровоцировал сильный пожар, и огонь перекинулся на балконы соседних жилых квартир.
Установлено, что взрывной процесс возник на складе, где хранилась пиротехника. Спасатели гражданской обороны оперативно прибыли на место происшествия и борются с пожаром. Информация о пострадавших и масштабах разрушений устанавливается.
До этого сообщалось об инциденте в испанской провинции Гранада. Там на территории завода боеприпасов прогремел мощный взрыв.
Читайте также: