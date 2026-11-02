В Уфе ребёнок упал с качелей в фитнес-клубе и получил переломы трёх позвонков

02 ноября 2026, 21:05

Фото: Istock/Nadzeya Haroshka

В Уфе возбудили уголовное дело после падения восьмилетнего мальчика с качелей в фитнес-клубе. Как сообщает СУ СКР по Башкирии, инцидент произошёл в начале октября в детской комнате.