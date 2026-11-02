В Уфе ребёнок упал с качелей в фитнес-клубе и получил переломы трёх позвонков
В Уфе возбудили уголовное дело после падения восьмилетнего мальчика с качелей в фитнес-клубе. Как сообщает СУ СКР по Башкирии, инцидент произошёл в начале октября в детской комнате.
Сиденье качелей опрокинулось во время раскачивания, мальчик упал на спину и ударился головой. Родители заявили, что сотрудники клуба не сообщили им о происшествии и не оказали первую помощь.
Ребёнка госпитализировали лишь на следующий день. Врачи диагностировали компрессионные переломы трёх грудных позвонков. Сейчас школьник носит жёсткий корсет, временно не может сидеть и перешёл на домашнее обучение.
По факту травмирования мальчика возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства падения и дадут правовую оценку действиям сотрудников, отвечавших за безопасность детей. По информации семьи, качели демонтировали, а клуб предложил компенсацию в виде реабилитационных услуг и продления клубных карт.
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