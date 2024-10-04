«Мы звезды, едем с ментами»: Воспитанницы детдома довели подругу до суицида и устроили цирк в соцсетях

В Москве двух девушек из Приморья обвинили в доведении подруги до суицида. Пока пьяных душегубок везли в отделение, они устроили настоящее представление в соцсетях. В материале «Радио 1» расскажем подробности этой трагедии.
Настя и Альбина приехали в Москву, что обрести популярность и разбогатеть. Как считает следствие, они довели свою подругу Леру до самоубийства. В пятницу 13 сентября тело девушки обнаружили под окнами многоэтажного дома. У нее были обрезаны волосы, а на теле и шее было множество ссадин и ран.
Утром «подружек» забрали в отделение полиции, о чем они начали рассказывать в своих социальных сетях. К слову, девушки явно находились в нетрезвом состоянии. На кадрах они улыбаются, огрызаются с сотрудниками правоохранительных органов. Однако теперь их аккаунты молчат, лишь подписчики в комментариях обсуждают случившееся.
Вторая обвиняемая 2004 года рождения. Анастасия родом из приморского поселка Пограничный, тоже была воспитанницей детдома. Как утверждает жительница поселка, от девочки отказалась мама из-за невозможности содержать кроху.
Собеседница рассказала, что семья у Насти неблагополучная — мать и бабушка злоупотребляли, у матери была судимость.
Компания вела разгульный образ жизни — без вредных привычек и агрессивного поведения вечеринки не проходили.
Что конкретно случилось, еще выясняют следователи. По версии СК, обвиняемые, находясь в квартире с потерпевшей, долгое время оскорбляли ее, угрожали побоями и унижали ее человеческое достоинство. Кроме того, они снимали свои издевательства на видео.
Фото: istock / Tinnakorn Jorruang
Последняя запись на страницах «прославившихся» девушек снят в автомобиле по пути в полицейское отделение. Кажется, ни Альбина, ни Настя не осознавали, что натворили.
Девушки даже прихватили с собой собачку, думая, что едут ненадолго.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Следователям предстоит установить, что же произошло с бедной девушкой.
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Утром «подружек» забрали в отделение полиции, о чем они начали рассказывать в своих социальных сетях. К слову, девушки явно находились в нетрезвом состоянии. На кадрах они улыбаются, огрызаются с сотрудниками правоохранительных органов. Однако теперь их аккаунты молчат, лишь подписчики в комментариях обсуждают случившееся.
Компания «подруг»Подозреваемая Альбина родилась в 2003 году в Приморском крае. Бывшая приятельница девушки, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала «КП — Владивосток», что у девочки в два года умерла мама, после чего она попала в детский дом. Добрая женщина взяла малышку себе на воспитание. Однако в 14 лет Альбина снова потеряла близкого человека, приемная мама умерла и она снова попала в детский дом.
«Я знаю ее, так как сама из детского дома. Ее направили к нам в Арсеньев, где она прожила два месяца на передержке, а затем в Яковлевку, где она подружилась со своей будущей жертвой Лерой. После этого наши пути разошлись, но я оставалась подписана на ее соцсети. После выпуска Альбина переехала во Владивосток», — рассказывает собеседница.Фото: istock / AndreyPopov
Вторая обвиняемая 2004 года рождения. Анастасия родом из приморского поселка Пограничный, тоже была воспитанницей детдома. Как утверждает жительница поселка, от девочки отказалась мама из-за невозможности содержать кроху.
Собеседница рассказала, что семья у Насти неблагополучная — мать и бабушка злоупотребляли, у матери была судимость.
«Настя всегда была конфликтной, лезла в драки, искала себе сомнительные приключения. Не знаю, как она познакомилась с Лерой и Альбиной, ведь какое-то время она жила в Уссурийске, но в какой-то момент их постоянно видели втроем», — рассказывает знакомая.Погибшая Валерия 2003 года рождения. Лера тоже осталась без родителей и воспитывалась в детском доме. С Альбиной они дружили несколько лет, несмотря на то, что их отношения складывались не очень гладко. Девушки, помимо прочего, употребляли наркотические вещества.
«Альбина была вроде строгой старшей сестры, а Лера у нее на попечении. Хотя тут больше подходит слово в рабстве. Девочка постоянно жаловалась, что ее бьют, унижают и даже отнимают паспорт, требуют за него деньги, но никуда от своей подруги не уходила. Может, думала, что это нормально, другой любви ведь она не знала», – рассказал «КП» источник из Владивостока.
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Интим-услуги и беременностьВ один день компания решила покорять столицу. Ходили слухи, что девушки зарабатывали на предоставлении интим-услуг. Подруги и не пытались это скрыть — выкладывали фото с «вызовов». Позже Альбина забеременела, но мать из нее вышла плохая, несмотря на старания.
«Настя и Лера сидели с мальчиком по очереди. Они были странной и вовсе не благополучной, но семьей. Ребенка у Альбины забрали органы опеки после неоднократных жалоб соседей. Мальчишке будет два года в марте, если не ошибаюсь, он сейчас тоже в детском доме. Не по своей воле повторяет мамину судьбу…», – рассказала редакции москвичка.Забирать сына из детского дома, судя по контенту в соцсетях, Альбина не собиралась, а свою агрессию выплескивала на Леру. Альбина оскорбляла ее, сливала записи, на которых подруга была голая, распускала сплетни.
Компания вела разгульный образ жизни — без вредных привычек и агрессивного поведения вечеринки не проходили.
Последние минуты ее жизни над ней издевались»Последний раз подписчики видели Валерию живой на видео, где троица распивает спиртные напитки в заведении.
Что конкретно случилось, еще выясняют следователи. По версии СК, обвиняемые, находясь в квартире с потерпевшей, долгое время оскорбляли ее, угрожали побоями и унижали ее человеческое достоинство. Кроме того, они снимали свои издевательства на видео.
Фото: istock / Tinnakorn Jorruang
«Установлено, что девушка выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на улице Новосущевской в городе Москве, с высоты четвертого этажа», – сообщили в Московском Следсвенном комитете.Валерию еще живой доставили в медучреждение, но врачи не смогли помочь. Тем временем «подружки» продолжали снимать видео в свои Телеграм-каналы.
«Едем с ментами в отделение»Источник, приближенный к ситуации, рассказал «КП», что Лере отрезали волосы канцелярским ножом и угрожали отрезать язык, если она будет звать на помощь. Пострадавшая забилась в угол на полу, залезла на подоконник и тряслась от страха. Там было обнаружено ее кольцо от пирсинга и следы от носков. Подозреваемые же утверждают, что ничего не видели.
Последняя запись на страницах «прославившихся» девушек снят в автомобиле по пути в полицейское отделение. Кажется, ни Альбина, ни Настя не осознавали, что натворили.
«Сегодня пятница, 13-е. Мы едем с ментами в отделение. Подписчики, если пропаду, я буду в катафалке сидеть», – смеясь, говорит на видео Настя.Фото: istock / z1b
Девушки даже прихватили с собой собачку, думая, что едут ненадолго.
«Подписчики, мы едем с опером в полицию. Я в таком шоке, с нами едет собака. Мы звезды! Опер, вы нас на полчасика везете? А можно нас на час? И вообще, вы знаете, что у меня есть ребенок?» – подтрунивала Альбина.Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Следователям предстоит установить, что же произошло с бедной девушкой.
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Алина Юрчак