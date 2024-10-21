Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Школьница совершила суицид из-за запрета матери курить электронные сигареты

Школьница совершила суицид из-за запрета матери курить электронные сигареты

21 октября 2024, 13:46
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Ученица седьмого класса покончила с собой в подмосковном Раменском после того, как мама запретила ей курить электронные сигареты. Об этом пишет Shot.
По данным издания, мать обнаружила у 13-летней дочери электронную сигарету. Женщина отругала девочку и запретила их курить. Семиклассница делилась с друзьями своими переживаниями на этот счет, жалуясь, что родители не понимают ее желаний и слишком строго воспитывают.

Тело подростка обнаружили в минувшую пятницу, 18 октября, около 19:30, после того, как она ушла в гости к подружке.



Семиклассница училась в Раменской гимназии, жила со старшей сестрой и мамой. В настоящее время семью проверяют.

Читайте также:

Рисунок перед смертью: что нарисовала 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга незадолго до суицида и могли ли ее спасти

«Мы звезды, едем с ментами»: Воспитанницы детдома довели подругу до суицида и устроили цирк в соцсетях

«‎Выкурить последнюю сигарету»: В Крыму женщина хотела покончить с собой и взорвала дом
#дом
#женщина
#родители
#мать
#цирк
#звёзды
#девочка
#счёт
В квартиры дома в Бронницах вернули газ
21 октября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жильцам дома в Бронницах восстановили подачу газа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Во время техобслуживания внутргазового оборудования в доме №7А в Маяковском переулке подрядчик Мособлгаза – ООО «Прометей Плюс» – выявил нарушения воздухообмена и отсутствие тяги в жилых помещениях. Для безопасности жителей была временно прекращена подача газа в несколько квартир дома. Восстановительные мероприятия провели под контролем сотрудников Минчистоты», – говорится в сообщении.
Газ на время ремонта перестал поступать в 35 квартир из 60. Сегодня без газа остаются лишь три, причём люди в них не проживают. Доступ туда специалистам получить не удалось из-за отсутствия жильцов. В остальных квартирах все неполадки устранены, газоснабжение восстановлено.

Читайте также:

Подмосковные управляющие компании оштрафованы за нарушения на 9 млн рублей

В Подмосковье с июля отремонтировали более 300 дверей в подъездах

В Подмосковье за три месяца отремонтировали окна в 200 подъездах
#газ
#газоснабжение
#дом
#мкд
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трое детей едва не сгорели в Курске, пока мать всю ночь пела в караоке-баре
В Курске трое детей едва не сгорели в квартире, пока мать пела в караоке-баре
21 октября 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Курске трое маленьких детей едва не сгорели в пожаре, пока их мать пела в ночном караоке-баре. Об этом сообщает УМВД по Курской области 21 октября.
Ночью в съёмной квартире произошёл пожар из-за небрежного обращения с электроприборами. Старший ребёнок почувствовал запах гари и успел вывести своих младших братьев и сестру к соседям. Дети остались невредимы, но квартира полностью сгорела.

По данным полиции, женщина снимала квартиру на улице Домостроителей. Поздно ночью она ушла в ночной клуб, оставив дома детей 11, 9 и 3 лет. Когда дети спали, один из электроприборов загорелся.

Старший сын рассказал, что почувствовал, как загорелось одеяло. Он крикнул и разбудил братьев и сестру. Вместе они успели выбежать из дымящейся квартиры. Соседи впустили их к себе и вызвали пожарных.
«Дети пытались дозвониться до матери, но её телефон был выключен. Отец детей работал вахтовым методом в другом регионе», — уточнили в УМВД.

Женщина вернулась домой около семи утра, пьяная. Там ее встретили пожарные и полицейские. Оказалось, что даму привлекали за подобное поведение. Полиция составила административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семью поставили на учёт.

Если хозяин выгоревшей квартиры потребует возместить ущерб, женщине придётся выплатить компенсацию.

Читайте также:

Школьница совершила суицид из-за запрета матери курить электронные сигареты

В Уфе эвакуировали лицей из-за угроз школьника в соцсетях

Житель Архангельска убил новорожденного сына, матери которого было 15 лет
#полиция
#дети
#пожар
#квартира
#женщина
#соседи
#учёт
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Попали в рабство»: 18 мужчин работали на ферме за еду в Ростовской области
В Ростовской области спасли из трудового рабства 18 человек
21 октября 2024, 12:51

Фото: iStock/vmargineanu

В Ростовской области из трудового рабства спасли 18 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
По данным издания, у вновь прибывшего мужчины забыли отобрать телефон, чем и воспользовался один из пленных. Он смог связаться с родственниками, которые сразу обратились в полицию. Силовики нагрянули в поселок Слава Труда, где на ферме обнаружили 18 невольников. Пленник рассказал, что попал в рабство пару месяцев назад. В Ростове был проездом, в это время он встретил незнакомцев, которые предложили вместе выпить, что он и сделал, а когда очнулся, то уже был в бараке без смартфона и денег.

Некоторые приехали на ферму добровольно. Им предлагали сезонную работу с оплатой 1000 рублей в сутки. Однако работали они там за еду. Тех, кто возмущался, били.

По словам пленников, на ферме всем заправлял цыган по кличке «Батя», который ранее уже был судим за мошенничество и похищение людей. В настоящее время уже пять человек написали на «фермера» заявления. Он находится в полиции.

Читайте также:

Пропавший ветеран СВО рассказал, как попал в рабство в Москве

Ветеран СВО и ещё девять человек попали в рабство к цыганам

Школьники взяли в секс-рабство свою одноклассницу в Казахстане
#телефон
#похищение
#мошенничество
#человек
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Уфе эвакуировали лицей из-за угроз школьника в соцсетях
В Уфе эвакуировали лицей из-за угроз школьника открыть огонь по детям
21 октября 2024, 12:49

Фото: istock/Elena Medoks

В Уфе лицей №107 экстренно эвакуировали из-за угрозы, связанной с намерением одного из учеников открыть огонь по сверстникам. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия 21 октября.
К эвакуации и последующим мерам безопасности привели сообщения, опубликованные в соцсети от имени одного из учеников, сообщает ГТРК «Башкортостан».

В своих постах школьник говорил о постоянных унижениях и побоях, угрожая расправой над обидчиками в школе. В одном из сообщений он указал на 21 октября 2024 года, как дату предполагаемого нападения.

Позже выяснили, что личный аккаунт одного из школьников в социальных сетях был взломан.

В мэрии Уфы отметили, что предприняли все необходимые меры, которые предписаны на случай террористической угрозы.
«Образовательный процесс осуществляется в учебном заведении в штатном режиме», — уточнили по итогу в городской администрации.

Читайте также:

В Калининграде школьник выпал из окна после ссоры с родителями из-за прогулов

Школьнику из Омска грозит пожизненное за госизмену

Пытали и записывали на видео: подробности расправы подростков над 16-летним школьником в Угличе
#соцсети
#школьник
#меры
#эвакуация
#безопасность
#башкортостан
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число пострадавших в аварии с автобусом в Люберцах выросло до 12
21 октября 2024, 11:58

Фото: ДТП в Люберцах / пресс-служба прокуратуры МО

Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Люберцах увеличилось до 12 человек. Такие данные привели в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«В ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса, в том числе ребёнок, а также водитель и пассажир легкового автомобиля. Им оказали необходимую медицинскую помощь», – рассказали в надзорном ведомстве.
Там подчеркнули, что прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ДТП с участием рейсового автобуса.

Ранее сообщалось, что в аварии получили травмы три человека. По информации Главного управления МВД России по Московской области, на 27-м км автодороги М-5 «Урал» водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной.

Читайте также:

В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд

На дорогах малых населённых пунктов Подмосковья обновили более 200 км покрытия

Почти 50 мигрантов, получивших российские паспорта, попали в военкомат в Перми
#дтп
#авария
#люберцы
#пострадавший
#прокуратура
#полиция
#подмосковье
#московская область
#маршрутка
#автобус
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четыре мигранта изнасиловали соотечественницу в московском парке
Четыре мигранта из Узбекистана изнасиловали соотечественницу в парке Москвы
21 октября 2024, 11:58

Фото: istock/Tinnakorn Jorruang

В парке Москвы четверо узбекских мигрантов изнасиловали свою соотечественницу. Инцидент произошел ночью 20 октября в районе улицы Краснобогатырской.
«Трое из нападавших насиловали жертву, а четвертый сторожил, обеспечивая безопасность для своих сообщников», — сообщает Следственный комитет по Москве.

Всех четверых оперативно задержали. Дело расследует Преображенский межрайонный отдел Следственного комитета по Восточному округу Москвы. Преступление квалифицировали по 131 статье УК — изнасилование, совершенное группой лиц.

Следствие планирует обратиться в Преображенский районный суд с просьбой об аресте мигрантов. За групповое изнасилование им грозит до 10 лет колонии.

Читайте также:

Мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку в Екатеринбурге

Петербуржец принял ислам после травли со стороны мигрантов

Житель Архангельска убил новорожденного сына, матери которого было 15 лет
#преступление
#дело
#мигрант
#следственный комитет
#ук
#следствие
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три человека госпитализированы после аварии с маршруткой в Люберцах
21 октября 2024, 11:30

Фото: iStock / Aleksei Andreev

Три человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного такси и легковой машины в Люберцах. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло около 12:20 на 27-м км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса 1992 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Ford», – сообщили ТАСС в ведомстве.
Все трое пострадавших госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Читайте также:

Сотрудника столичной психбольницы задержали за мошенничество на 600 млн

Житель Архангельска убил новорожденного сына, матери которого было 15 лет

Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе
#госавтоинспекция
#дтп
#авария
#люберцы
#подмосковье
#московская область
#гаи
#маршрутка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудника столичной психбольницы задержали за мошенничество на 600 млн
21 октября 2024, 11:27

Фото: iStock/Yingko

В Москве заведующего организационно-методическим отделом 13-й психиатрической больницы Эдуарда Федина задержали по делу о мошенничестве в 600 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Федин помог фигуранту уголовного дела о растрате 600 миллионов. С мужчиной договорились адвокаты обвиняемого. Его госпитализировали в психиатрическую больницу, где после проведения экспертизы обвиняемого признали невменяемым.

Однако преступную схему раскрыли и возбудили уголовное дело. Чертановский суд отправил Федина под домашний арест.

Ранее в Санкт-Петербурге четверых человек, подозреваемых в масштабных хищениях в городской больнице №20, взяли под стражу. По информации следствия, обвиняемые, включая заместителя главного врача Наталию Чоху, совершали мошенничество в особо крупном размере. Общая сумма хищений составляет около 344 миллионов рублей.

Читайте также:

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгаков мешает следствию по делу о мошенничестве

Гендиректор «ТК-Прогресс» не признал вину в хищении более 7 млн рублей у Минобороны

В Приморье отправили под арест не вернувшую долг матери бойца СВО женщину
#суд
#дело
#арест
#минобороны рф
#уголовное дело
#мошенничество
#человек
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Архангельска убил новорожденного сына, матери которого было 15 лет
21 октября 2024, 11:16

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Сотрудники СК РФ направили в суд дело 19-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в том, что он оставил умирать в лесу своего новорожденного сына. Ребёнок был рожден его 15-летней подругой в общественном туалете торгового центра.
По данным регионального СУСК РФ, молодой человек узнал о рождении сына в августе 2023 года. В стремлении скрыть этот факт и избежать родительских обязанностей, он завернул новорожденного в одежду и, проявив особую жестокость, оставил его в безлюдном месте лесополосы.

«Желая скрыть факт рождения сына, чтобы не осуществлять родительские обязанности, обвиняемый завернул новорожденного в одежду и, проявляя особую жестокость, отнес его и оставил без тепла, еды и воды в безлюдном месте лесополосы в районе улицы Энтузиастов», — отмечается в сообщении.

Дополнительно следствие установило, что обвиняемый также имел половые связи с двумя 15-летними девушками. Одна из них была вовлечена в изготовление и отправку порнографических материалов. Помимо этого, житель Архангельска отправлял ей фотографии сексуального характера.

Во время следствия он находился под стражей и частично признал свою вину. Следственные органы собрали достаточную доказательную базу, дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Отмечается, что обвинения включают в себя убийство малолетнего с особой жестокостью, развратные действия в отношении несовершеннолетних и использование их в целях изготовления порнографических материалов.

Читайте также:

В Техасе остановлена казнь мужчины, приговоренного за невозможное преступление

Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе

Брошенную в аэропорту Антальи новорождённую девочку могут удочерить родственники
#суд
#следствие
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате