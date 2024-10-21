Школьница совершила суицид из-за запрета матери курить электронные сигареты

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Ученица седьмого класса покончила с собой в подмосковном Раменском после того, как мама запретила ей курить электронные сигареты. Об этом пишет Shot.
По данным издания, мать обнаружила у 13-летней дочери электронную сигарету. Женщина отругала девочку и запретила их курить. Семиклассница делилась с друзьями своими переживаниями на этот счет, жалуясь, что родители не понимают ее желаний и слишком строго воспитывают.
Тело подростка обнаружили в минувшую пятницу, 18 октября, около 19:30, после того, как она ушла в гости к подружке.
Семиклассница училась в Раменской гимназии, жила со старшей сестрой и мамой. В настоящее время семью проверяют.
Читайте также:
Рисунок перед смертью: что нарисовала 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга незадолго до суицида и могли ли ее спасти
«Мы звезды, едем с ментами»: Воспитанницы детдома довели подругу до суицида и устроили цирк в соцсетях
«Выкурить последнюю сигарету»: В Крыму женщина хотела покончить с собой и взорвала дом
Тело подростка обнаружили в минувшую пятницу, 18 октября, около 19:30, после того, как она ушла в гости к подружке.
Семиклассница училась в Раменской гимназии, жила со старшей сестрой и мамой. В настоящее время семью проверяют.
Читайте также:
Рисунок перед смертью: что нарисовала 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга незадолго до суицида и могли ли ее спасти
«Мы звезды, едем с ментами»: Воспитанницы детдома довели подругу до суицида и устроили цирк в соцсетях
«Выкурить последнюю сигарету»: В Крыму женщина хотела покончить с собой и взорвала дом
Элина Позднякова