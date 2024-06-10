Исполителя теракта в «Крокусе» оштрафуют за нарушение ПДД в день задержания

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Предполагаемый исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев выплатит штраф за нарушение правил дорожного движения в день задержания в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Отмечается, что в 2024 году ГИБДД наложило на уроженца Таджикистана два штрафа, совершенные в 32 из них, сумма составляет две тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода были задержаны до 22 августа, приказ о продлении ареста вступит в силу 21 числа.Обвиняемые находятся под стражей с конца марта.
Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли огонь, подожгли концертный зал и заблокировали людей в здании. Позже преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.
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Ранее сообщалось, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода были задержаны до 22 августа, приказ о продлении ареста вступит в силу 21 числа.Обвиняемые находятся под стражей с конца марта.
Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли огонь, подожгли концертный зал и заблокировали людей в здании. Позже преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.
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Александр Климов