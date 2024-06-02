Подготовка теракта и оборот оружия: в чем обвиняют сотрудников «Крокуса»

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Суд в Москве арестовал 18 человек по делу от терактов в концертном зале «Крокус Сити Холла». Согласно постановлению Басманного суда, еще два человека находятся под подпиской о невыезде. В документе сообщается о возбуждении нескольких уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. О том, в отношении кого и за что проходит судебный процесс – в материале «Радио 1».
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Крокуса»
1 июня стало известно о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом (СК) России по отношению к двум сотрудникам концертного зала. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, они категорически отрицают свою вину. В то же время следствие не до конца убеждено в виновности обвиняемых.
Главная претензия к сотрудникам концертного зала сводится к тому, что многие зрители не имели возможность покинуть «Крокус», поскольку пожарные выходы из здания были перекрыты. По словам фигурантов дела, пожарные выходы, напротив, были открыты, но террористы заблокировали пути отхода.
ФСБ раскрыла одну из целей теракта
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что одна из целей теракта в «Крокус Сити Холле» заключалась в желании нанести ущерб отношениям России и стран СНГ.
По его словам, заказчики теракта стремились к нанесению ущерба взаимоотношениям при помощи релегиощных и национальных факторов. бортников отметил, что расследование данного дела осуществлялось в сотрудничества со спецслужбами и правоохранительными органами таких государства, как Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
В апреле президент России Владимир Путин также отозвался о цели теракта в «Крокусе», заявив, что заказчики теракта пытались нанести ущерб единству и целостности России.
«Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!» – заявил глава государства.
Также российский лидер подчеркнул, что Россия как пример межконфессионального единства и согласия не может числиться объектом нападений со стороны исламских фундаменталистов и радикалов.
Причастность Украины к теракту
Директор ФСБ заявил, что украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в концертном зале. Бортников сказал,что расследование инцидента продолжается.
В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле заявила,что следы,обнаруженные в терактах, ведут к Украине.
«Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы», – отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, считает, что нет никаких сомнений в прямой причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Александр Климов