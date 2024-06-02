Подготовка теракта и оборот оружия: в чем обвиняют сотрудников «Крокуса»

Суд в Москве арестовал 18 человек по делу от терактов в концертном зале «Крокус Сити Холла». Согласно постановлению Басманного суда, еще два человека находятся под подпиской о невыезде. В документе сообщается о возбуждении нескольких уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. О том, в отношении кого и за что проходит судебный процесс – в материале «Радио 1».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Крокуса»





1 июня стало известно о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом (СК) России по отношению к двум сотрудникам концертного зала. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, они категорически отрицают свою вину. В то же время следствие не до конца убеждено в виновности обвиняемых.Главная претензия к сотрудникам концертного зала сводится к тому, что многие зрители не имели возможность покинуть «Крокус», поскольку пожарные выходы из здания были перекрыты. По словам фигурантов дела, пожарные выходы, напротив, были открыты, но террористы заблокировали пути отхода.





ФСБ раскрыла одну из целей теракта

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что одна из целей теракта в «Крокус Сити Холле» заключалась в желании нанести ущерб отношениям России и стран СНГ.По его словам, заказчики теракта стремились к нанесению ущерба взаимоотношениям при помощи релегиощных и национальных факторов. бортников отметил, что расследование данного дела осуществлялось в сотрудничества со спецслужбами и правоохранительными органами таких государства, как Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.





«Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!» – заявил глава государства.

Причастность Украины к теракту

В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»

«Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы», – отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России.