Осужденный за теракт в метро Петербурга злостно нарушал порядок в колонии
Мухамадюсупа Эрматова*, осужденного почти на 28 лет за теракт в петербургском метро в 2017 году, признали злостным нарушителем режима в колонии. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Осужденный просил перевести его в исправительное учреждение ближе к месту проживания родственников, однако получил отказ. Администрация колонии в Красноярском крае указала, что он «характеризуется отрицательно», поощрений не имеет и относится к злостным нарушителям установленного порядка отбывания наказания.
Эрматов* отбывает срок в 27 лет и 10 месяцев за теракт, участие в террористическом сообществе, содействие террористической деятельности и ряд других преступлений. Следствие установило всех причастных, включая предполагаемых заказчика, организатора и исполнителей. Теракт связывали с участниками радикального сообщества «Катиба Таухид валь Джихад»*. Фигурантами дела стали 11 человек. В ноябре 2025 года суд взыскал с осужденных 67 млн рублей по иску метрополитена.
Взрыв в метро Санкт‑Петербурга произошел днем 3 апреля 2017 года в вагоне на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 15 человек и сам смертник, еще 67 человек пострадали. Второе устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель, обнаружили на станции «Площадь Восстания» и обезвредили.
