Осужденный за теракт в метро Петербурга злостно нарушал порядок в колонии

01 марта 2026, 22:00

Суд признал террориста Эрматова* злостным нарушителем порядка в колонии

Фото: istockphoto/OlFedv

Мухамадюсупа Эрматова*, осужденного почти на 28 лет за теракт в петербургском метро в 2017 году, признали злостным нарушителем режима в колонии. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.