Xinhua: Число жертв протестов в Пакистане увеличилось до 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли и свыше 100 получили ранения в Пакистане во время акций протеста против ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на полицейские источники.
Массовые демонстрации прошли в Исламабаде, Лахоре, Пешаваре и Карачи. Участники митингов пытались прорваться к американским дипломатическим объектам.
По данным агентства, в столице страны в ходе беспорядков погибли три человека. Ранее газета Dawn писала, что в Карачи у консульства США в столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек.
