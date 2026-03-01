Xinhua: Число жертв протестов в Пакистане увеличилось до 20 человек

01 марта 2026, 20:43

Фото: istockphoto/PPI-Images

По меньшей мере 20 человек погибли и свыше 100 получили ранения в Пакистане во время акций протеста против ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на полицейские источники.