Ракета Ирана убила нескольких человек в синагоге Бейт-Шемеша
В израильском Бейт-Шемеше прямое ракетное попадание пришлось по общественному убежищу, оборудованному в здании местной синагоги.
Как пишет Haaretz, в результате погибли девять человек, десятки получили ранения. По словам очевидцев, удар застал жителей врасплох. Несмотря на заявления военных о штатной работе системы оповещения, многие утверждают, что взрыв прогремел одновременно с началом сирены или даже раньше. Дополнительный резонанс трагедии придает тот факт, что укрытие, рассчитанное на защиту людей, оказалось в зоне наибольших разрушений.
Командующий Иерусалимским округом полиции Авшалом Пелед сообщил, что часть погибших, вероятно, находилась внутри убежища, а командование тыла проверяет, насколько оно было исправно и соответствовало требованиям. Жертвы и пострадавшие также есть в близлежащих жилых зданиях, поврежденных взрывной волной.
На месте продолжается масштабная спасательная операция. Экстренные службы разбирают завалы и оказывают помощь раненым.
