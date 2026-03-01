Ракета Ирана убила нескольких человек в синагоге Бейт-Шемеша

01 марта 2026, 20:53

Haaretz: Ракета Ирана убила девятерых человек в синагоге Бейт-Шемеша

Фото: istockphoto/wildpixel

В израильском Бейт-Шемеше прямое ракетное попадание пришлось по общественному убежищу, оборудованному в здании местной синагоги.